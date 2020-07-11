https://ria.ru/20200711/1574203361.html
Мишустин подписал постановление о льготном проезде в Крым для школьников
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении льготного проезда в Крым по железной дороге во время летних каникул для... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T10:21
2020-07-11T10:21
туризм
новости - туризм
михаил мишустин
республика крым
общество
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республика крым
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, михаил мишустин, республика крым, общество