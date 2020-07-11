Мишустин подписал постановление о льготном проезде в Крым для школьников

"Во время летних каникул школьникам старше 10 лет будут доступны путешествия в Крым по железной дороге по льготному тарифу. Его перевозчику субсидирует государство. Скидка 50% распространяется на билеты в общих и плацкартных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий", - сообщает пресс-служба.

Уточняется, что льготный летний тариф доступен для юных пассажиров и в поездках по остальной территории страны. Для путешественников младше 10 лет предусмотрен детский тариф, а пассажиры до пяти лет путешествуют в поездах бесплатно без предоставления отдельного места.