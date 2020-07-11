https://ria.ru/20200711/1574203286.html
Британец получил срок за попытку украсть Хартию вольностей
Суд в британском городе Солсбери приговорил к четырем годам тюрьмы 47-летнего британца Марка Ройдена, попытавшегося почти два года назад украсть экземпляр... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T10:20
2020-07-11T10:20
солсбери
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РИА Новости
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РИА Новости
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солсбери, в мире
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости.
Суд в британском городе Солсбери
приговорил к четырем годам тюрьмы 47-летнего британца Марка Ройдена, попытавшегося почти два года назад украсть экземпляр Великой хартии вольностей 1215 года из Солсберийского собора, сообщает полиция.
"Мужчина был помещен в тюрьму на четыре года после того, как его признали виновным в нанесении ущерба и попытке кражи в связи с инцидентом с Хартией вольностей в Солсберийском соборе в 2018 году", - говорится в заявлении полиции графства Уилтшир. Оглашение приговора состоялось 10 июля.
Инцидент произошел в октябре 2018 года. Злоумышленник включил пожарную сигнализацию в соборе и, воспользовавшись неразберихой, забежал внутрь здания и попытался разбить ящик из двойного стекла, в котором находился исторический документ. Ему удалось разбить только внешнее стекло. Очевидцы схватили злоумышленника и удерживали до прибытия правоохранительных органов. В результате инцидента никто не пострадал, экземпляр Хартии не был поврежден. Сумма ущерба от его действий составила 14 тысяч фунтов стерлингов.