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Британец получил срок за попытку украсть Хартию вольностей
Суд в британском городе Солсбери приговорил к четырем годам тюрьмы 47-летнего британца Марка Ройдена, попытавшегося почти два года назад украсть экземпляр... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T10:20
солсбери
в мире
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РИА Новости
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солсбери, в мире

Британец получил срок за попытку украсть Хартию вольностей

10:20 11.07.2020
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© AP Photo / PA / Stefan RousseauСотрудники полиции в Великобритании
Сотрудники полиции в Великобритании
© AP Photo / PA / Stefan Rousseau
Сотрудники полиции в Великобритании. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Суд в британском городе Солсбери приговорил к четырем годам тюрьмы 47-летнего британца Марка Ройдена, попытавшегося почти два года назад украсть экземпляр Великой хартии вольностей 1215 года из Солсберийского собора, сообщает полиция.
"Мужчина был помещен в тюрьму на четыре года после того, как его признали виновным в нанесении ущерба и попытке кражи в связи с инцидентом с Хартией вольностей в Солсберийском соборе в 2018 году", - говорится в заявлении полиции графства Уилтшир. Оглашение приговора состоялось 10 июля.
Инцидент произошел в октябре 2018 года. Злоумышленник включил пожарную сигнализацию в соборе и, воспользовавшись неразберихой, забежал внутрь здания и попытался разбить ящик из двойного стекла, в котором находился исторический документ. Ему удалось разбить только внешнее стекло. Очевидцы схватили злоумышленника и удерживали до прибытия правоохранительных органов. В результате инцидента никто не пострадал, экземпляр Хартии не был поврежден. Сумма ущерба от его действий составила 14 тысяч фунтов стерлингов.
Собор Девы Марии в английском городе Солсбери. Архивное фото
26 октября 2018, 13:44
В Солсбери задержали мужчину за попытку украсть из собора Хартию вольностей
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