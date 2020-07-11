Британец получил срок за попытку украсть Хартию вольностей

"Мужчина был помещен в тюрьму на четыре года после того, как его признали виновным в нанесении ущерба и попытке кражи в связи с инцидентом с Хартией вольностей в Солсберийском соборе в 2018 году", - говорится в заявлении полиции графства Уилтшир. Оглашение приговора состоялось 10 июля.