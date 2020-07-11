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Греческие политики отреагировали на ситуацию с собором Святой Софии
Решение сделать мечеть из собора Святой Софии в Стамбуле вызвало резкую реакцию греческих политиков, независимо от их политических убеждений и религиозных... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T10:19
ситуация вокруг собора святой софии
прокопис павлопулос
алексис ципрас
антонис самарас
греция
турция
в мире
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ситуация вокруг собора святой софии, прокопис павлопулос, алексис ципрас, антонис самарас, греция, турция, в мире

Греческие политики отреагировали на ситуацию с собором Святой Софии

10:19 11.07.2020
3124
© AP Photo / Emrah GurelСобор Святой Софии в Стамбуле
Собор Святой Софии в Стамбуле
© AP Photo / Emrah Gurel
Собор Святой Софии в Стамбуле. Архивное фото
АФИНЫ, 11 июл - РИА Новости. Решение сделать мечеть из собора Святой Софии в Стамбуле вызвало резкую реакцию греческих политиков, независимо от их политических убеждений и религиозных взглядов.
Госсовет Турции - высший административный суд страны - 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.
Бывший премьер-министр Греции, лидер крупнейшей оппозиционной партии коалиция радикальных левых СИРИЗА Алексис Ципрас, заявляющий, что он атеист, считает, что международное сообщество должно решительно отреагировать на эти действия и правительство Греции обязано поднять этот вопрос на международном уровне.
"Решение президента Турции превратить собор Святой Софии - уникальный объект всемирного наследия, имеющий большое историческое и духовное значение для христианства, - в мечеть является серьезной проблемой, которая подрывает межконфессиональный диалог и явно нарушает общечеловеческие ценности, которые необходимы сегодня как всегда", - написал Ципрас на своей странице в Facebook.
Собор Святой Софии в Стамбуле
09:07
Президент Кипра раскритиковал превращение собора Святой Софии в мечеть
Давний политический соперник Ципраса, экс-премьер Антонис Самарас из правоцентристской партии "Новая демократия" обвинил Европу и Запад в бездействии.
"В течение 20 веков существования христианства Святая София на протяжении более 1000 лет была самой символической и величественной христианской церковью. Сегодня ее снова превращают в мечеть! И мировая реакция безразличная! Европа спит. Запад совершает самоубийство. Те, кто не защищает свою идентичность и культуру, гибнут", - написал Самарас в Facebook.
Лидер левоцентристского Движения перемен КИНАЛ (бывшая партия ПАСОК) Фофи Геннимата призвала ввести международные санкции за Святую Софию, поскольку, по ее словам, только это понимает Турция.
"Решение Эрдогана превратить собор Святой Софии в мечеть - это вызов и оскорбление для всего цивилизованного мира и христианства. Для нас, греков, это как нож. Он презирает решения ЮНЕСКО, которая объявила собор памятником мирового культурного наследия", - цитирует ее слова издание "Нафтемпорики".
Президент КИНАЛ считает, что Эрдоган превращается в угрозу миру и стабильности в регионе.
Местные жители с турецкими флагами у собора Святой Софии в Стамбуле, который снова снова стал мечетью
Вчера, 23:53Религия и мировоззрение
Арабист: Эрдоган не повысит свою популярность через действия с Айя Софией
"Международные организации, Соединенные Штаты, Европейский Союз, Совет Европы должны теперь реагировать не словами, а мерами и санкциями. Это единственное, что Турция понимает. Когда греческое правительство наконец отреагирует эффективно?" - заявила Геннимата.
Лидер правой партии "Греческое решение" Кириакос Велопулос призвал к "немедленной реакции" на "беспрецедентное историческое оскорбление", которое Турция наносит вековому символу православия.
"Немедленное закрытие границ для всех турецких товаров и их прохождение. Полное эмбарго на турецкие товары и услуги. Превращение так называемого дома Кемаля (дома-музея основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка в Салониках - ред.), который никогда не был домом этого мясника, в музей чести и памяти жертв геноцида понтийских греков", - говорится в заявлении Велопулоса.
Бывший президент Греции Прокопис Павлопулос связался с Константинопольским патриархом Варфоломеем по телефону. Как сообщает "Нафтемпорики", он как греческий и европейский гражданин, а также как православный христианин выразил свою полную поддержку Варфоломею "в его великой борьбе за защиту православия, христианства в целом, а также культуры, против кощунственных действий Турция - и лично ее президента Реджепа Тайипа Эрдогана - в связи с религиозным и культурным осквернением собора Святой Софии".
Призыв имама на молитву для мусульман из Святой Софии в Стамбуле
Вчера, 21:44
Из Святой Софии впервые с 1934 года прозвучал призыв на намаз
Сам Варфоломей, позиционирующий себя как лидер мирового православия, резиденция которого находится в Стамбуле, пока никак не отреагировал на действия турецких властей. Блог Фанара, освещающий деятельность Варфоломея, пока даже не сообщил об изменении статуса Святой Софии и ее превращении в мечеть.
Айя-София была основана христианским императором Юстинианом и была открыта 27 декабря 537 года. Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Решение сделать из Айя Софии мечеть вызвало резкую реакцию во многих странах мира.
Злой рок Святой Софии: символ Византии, превращенный в мечеть
© AP Photo / STR

Софийский собор в Константинополе (ныне Стамбул) более тысячи лет был крупнейшим христианским храмом в мире.

Собор Святой Софии в Стамбуле
1 из 14

Софийский собор в Константинополе (ныне Стамбул) более тысячи лет был крупнейшим христианским храмом в мире.

© AP Photo / STR
© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанк

Храм, основанный императором Юстинианом и открытый 27 декабря 537 года, практически сразу стали называть великим.

Туристы в соборе Святой Софии в Стамбуле
2 из 14

Храм, основанный императором Юстинианом и открытый 27 декабря 537 года, практически сразу стали называть великим.

© Sputnik / Бурджу Окутан
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© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанк

Собор и прилегавшие постройки были покрыты мозаиками, иконами и картинами на темы Священного Писания.

Собор Святой Софии в Стамбуле
3 из 14

Собор и прилегавшие постройки были покрыты мозаиками, иконами и картинами на темы Священного Писания.

© Sputnik / Бурджу Окутан
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© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанк

Собор Святой Софии считался символом могущества Византийской империи.

Собор Святой Софии в Стамбуле
4 из 14

Собор Святой Софии считался символом могущества Византийской империи.

© Sputnik / Бурджу Окутан
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Emrah Gurel

Храм был резиденций Патриарха Константинопольского и постоянным местом коронации византийских императоров.

Собор Святой Софии в Стамбуле
5 из 14

Храм был резиденций Патриарха Константинопольского и постоянным местом коронации византийских императоров.

© AP Photo / Emrah Gurel
© AFP 2020 / Ozan Kose

В 1453 году Константинополь, бывший главным центром православия, захватили турки.

Собор Святой Софии в Стамбуле
6 из 14

В 1453 году Константинополь, бывший главным центром православия, захватили турки.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AFP 2020 / Ozan Kose

Собор Святой Софии был разграблен и вскоре превращен в мечеть Айя-София.

Собор Святой Софии в Стамбуле
7 из 14

Собор Святой Софии был разграблен и вскоре превращен в мечеть Айя-София.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AFP 2020 / Ozan Kose

В XV—XVI веках к храму пристроили четыре минарета и добавили контрфорсы, изменившие первоначальный облик собора.

Собор Святой Софии в Стамбуле
8 из 14

В XV—XVI веках к храму пристроили четыре минарета и добавили контрфорсы, изменившие первоначальный облик собора.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AP Photo / STR

Многие мозаики и фрески замазали штукатуркой.

Собор Святой Софии в Стамбуле
9 из 14

Многие мозаики и фрески замазали штукатуркой.

© AP Photo / STR
© AFP 2020 / Ozan Kose

Собор Святой Софии в Стамбуле.

Кошка в соборе Святой Софии в Стамбуле
10 из 14

Собор Святой Софии в Стамбуле.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AFP 2020 / Ozan Kose

Святая София была главной мечетью столицы Османской империи почти пять веков.

Собор Святой Софии в Стамбуле
11 из 14

Святая София была главной мечетью столицы Османской империи почти пять веков.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AFP 2020 / Ozan Kose

В 1935 году основатель современной Турции Мустафа Кемаль Ататюрк распорядился сделать Айя-Софию музеем.

Собор Святой Софии в Стамбуле
12 из 14

В 1935 году основатель современной Турции Мустафа Кемаль Ататюрк распорядился сделать Айя-Софию музеем.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AFP 2020 / Ozan Kose

В 1985 году музей был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мужчина в соборе Святой Софии в Стамбуле
13 из 14

В 1985 году музей был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AP Photo / Emrah Gurel

Дискуссии о статусе собора возобновились с новой силой после того, как 29 мая, в годовщину падения Константинополя, в храме прошло чтение Корана.

Собор Святой Софии в Стамбуле
14 из 14

Дискуссии о статусе собора возобновились с новой силой после того, как 29 мая, в годовщину падения Константинополя, в храме прошло чтение Корана.

© AP Photo / Emrah Gurel
1 из 14

Софийский собор в Константинополе (ныне Стамбул) более тысячи лет был крупнейшим христианским храмом в мире.

© AP Photo / STR
2 из 14

Храм, основанный императором Юстинианом и открытый 27 декабря 537 года, практически сразу стали называть великим.

© Sputnik / Бурджу Окутан
Перейти в фотобанк
3 из 14

Собор и прилегавшие постройки были покрыты мозаиками, иконами и картинами на темы Священного Писания.

© Sputnik / Бурджу Окутан
Перейти в фотобанк
4 из 14

Собор Святой Софии считался символом могущества Византийской империи.

© Sputnik / Бурджу Окутан
Перейти в фотобанк
5 из 14

Храм был резиденций Патриарха Константинопольского и постоянным местом коронации византийских императоров.

© AP Photo / Emrah Gurel
6 из 14

В 1453 году Константинополь, бывший главным центром православия, захватили турки.

© AFP 2020 / Ozan Kose
7 из 14

Собор Святой Софии был разграблен и вскоре превращен в мечеть Айя-София.

© AFP 2020 / Ozan Kose
8 из 14

В XV—XVI веках к храму пристроили четыре минарета и добавили контрфорсы, изменившие первоначальный облик собора.

© AFP 2020 / Ozan Kose
9 из 14

Многие мозаики и фрески замазали штукатуркой.

© AP Photo / STR
10 из 14

Собор Святой Софии в Стамбуле.

© AFP 2020 / Ozan Kose
11 из 14

Святая София была главной мечетью столицы Османской империи почти пять веков.

© AFP 2020 / Ozan Kose
12 из 14

В 1935 году основатель современной Турции Мустафа Кемаль Ататюрк распорядился сделать Айя-Софию музеем.

© AFP 2020 / Ozan Kose
13 из 14

В 1985 году музей был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

© AFP 2020 / Ozan Kose
14 из 14

Дискуссии о статусе собора возобновились с новой силой после того, как 29 мая, в годовщину падения Константинополя, в храме прошло чтение Корана.

© AP Photo / Emrah Gurel
2742305
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