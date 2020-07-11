Греческие политики отреагировали на ситуацию с собором Святой Софии

АФИНЫ, 11 июл - РИА Новости. Решение сделать мечеть из собора Святой Софии в Решение сделать мечеть из собора Святой Софии в Стамбуле вызвало резкую реакцию греческих политиков, независимо от их политических убеждений и религиозных взглядов.

Госсовет Турции - высший административный суд страны - 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.

Бывший премьер-министр Греции , лидер крупнейшей оппозиционной партии коалиция радикальных левых СИРИЗА Алексис Ципрас , заявляющий, что он атеист, считает, что международное сообщество должно решительно отреагировать на эти действия и правительство Греции обязано поднять этот вопрос на международном уровне.

"Решение президента Турции превратить собор Святой Софии - уникальный объект всемирного наследия, имеющий большое историческое и духовное значение для христианства, - в мечеть является серьезной проблемой, которая подрывает межконфессиональный диалог и явно нарушает общечеловеческие ценности, которые необходимы сегодня как всегда", - написал Ципрас на своей странице в Facebook

Давний политический соперник Ципраса, экс-премьер Антонис Самарас из правоцентристской партии "Новая демократия" обвинил Европу и Запад в бездействии.

"В течение 20 веков существования христианства Святая София на протяжении более 1000 лет была самой символической и величественной христианской церковью. Сегодня ее снова превращают в мечеть! И мировая реакция безразличная! Европа спит. Запад совершает самоубийство. Те, кто не защищает свою идентичность и культуру, гибнут", - написал Самарас в Facebook

Лидер левоцентристского Движения перемен КИНАЛ (бывшая партия ПАСОК) Фофи Геннимата призвала ввести международные санкции за Святую Софию, поскольку, по ее словам, только это понимает Турция.

"Решение Эрдогана превратить собор Святой Софии в мечеть - это вызов и оскорбление для всего цивилизованного мира и христианства. Для нас, греков, это как нож. Он презирает решения ЮНЕСКО , которая объявила собор памятником мирового культурного наследия", - цитирует ее слова издание "Нафтемпорики".

Президент КИНАЛ считает, что Эрдоган превращается в угрозу миру и стабильности в регионе.

"Международные организации, Соединенные Штаты, Европейский Союз, Совет Европы должны теперь реагировать не словами, а мерами и санкциями. Это единственное, что Турция понимает. Когда греческое правительство наконец отреагирует эффективно?" - заявила Геннимата.

Лидер правой партии "Греческое решение" Кириакос Велопулос призвал к "немедленной реакции" на "беспрецедентное историческое оскорбление", которое Турция наносит вековому символу православия.

"Немедленное закрытие границ для всех турецких товаров и их прохождение. Полное эмбарго на турецкие товары и услуги. Превращение так называемого дома Кемаля (дома-музея основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка в Салониках - ред.), который никогда не был домом этого мясника, в музей чести и памяти жертв геноцида понтийских греков", - говорится в заявлении Велопулоса.

Бывший президент Греции Прокопис Павлопулос связался с Константинопольским патриархом Варфоломеем по телефону. Как сообщает "Нафтемпорики", он как греческий и европейский гражданин, а также как православный христианин выразил свою полную поддержку Варфоломею "в его великой борьбе за защиту православия, христианства в целом, а также культуры, против кощунственных действий Турция - и лично ее президента Реджепа Тайипа Эрдогана - в связи с религиозным и культурным осквернением собора Святой Софии".

Сам Варфоломей, позиционирующий себя как лидер мирового православия, резиденция которого находится в Стамбуле, пока никак не отреагировал на действия турецких властей. Блог Фанара, освещающий деятельность Варфоломея, пока даже не сообщил об изменении статуса Святой Софии и ее превращении в мечеть.

Айя-София была основана христианским императором Юстинианом и была открыта 27 декабря 537 года. Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.