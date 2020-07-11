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В Воронежской области за сутки умерли три пациента с COVID-19
Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за сутки в Воронежской области выросло на 123, до 9159, количество летальных случаев увеличилось с 79 до... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T10:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
воронежская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воронежская область, общество

В Воронежской области за сутки умерли три пациента с COVID-19

10:15 11.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинские работники. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 11 июл - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за сутки в Воронежской области выросло на 123, до 9159, количество летальных случаев увеличилось с 79 до 82, сообщает правительство региона.
По данным на пятницу, в области COVID-19 был подтвержден у 9036 пациентов. Выздоровел 7291 человек, умерли 79.
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"Воронежская область, 09.55, суббота, 11 июля. Информация оперативного штаба по коронавирусу. Человек с подтверждённым диагнозом: 9 159. Выздоровели: 7 540. Умерли: 82", - говорится в сообщении.
По количеству случаев Воронежская область занимает третье место в ЦФО. В регионе с начала июня наблюдался суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в области шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 случаев COVID-19. С 22 июня этот показатель начал уменьшаться.
Население Воронежской области, по данным на 2020 год, составляет 2,3 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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