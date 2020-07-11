Бывшие жены Вайнштейна добились заморозки его активов, сообщили СМИ

Потерпевшие по делу Вайнштейна получат около 19 миллионов долларов

Потерпевшие по делу Вайнштейна получат около 19 миллионов долларов

Остальная часть его имущества заморожена в связи с вопросом о банкротстве и другими гражданскими делами, добавили источники канала.