Бывшие жены Вайнштейна добились заморозки его активов, сообщили СМИ

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Две бывшие жены американского кинопродюсера Харви Вайнштейна, признанного виновным в изнасиловании, смогли убедить суд наложить временный запрет на его активы в размере примерно шести миллионов долларов, сообщает телеканал ABC со ссылкой на документы суда и источники.
Канал отмечает, что в апреле экс-супруга продюсера Ив Чилтон, с которой он расстался в 2004 году, и Джорджина Чапмен, которая развелась с ним в 2017 году, обратились в суд и в итоге добились успеха. Источники, близкие к Вайнштейну, заявили, что замораживание активов затрудняет его возможности по апелляции в Нью-Йорке и ведению разбирательства в Лос-Анджелесе.
Остальная часть его имущества заморожена в связи с вопросом о банкротстве и другими гражданскими делами, добавили источники канала.
В марте верховный суд штата Нью-Йорк приговорил Вайнштейна, признанного виновным в изнасиловании и принуждении к оральному сексу, к 23 годам тюрьмы. При этом присяжные оправдали его по трем другим пунктам, включая более серьезное изнасилование, по которым ему грозило заключение вплоть до пожизненного. Дело в отношении Вайнштейна также рассматривается в суде Калифорнии.
11 апреля, 00:45Прокуратура Лос-Анджелеса предъявила новые обвинения Вайнштейну