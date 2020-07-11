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Бывшие жены Вайнштейна добились заморозки его активов, сообщили СМИ
Две бывшие жены американского кинопродюсера Харви Вайнштейна, признанного виновным в изнасиловании, смогли убедить суд наложить временный запрет на его активы в РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T10:08
харви вайнштейн
лос-анджелес
нью-йорк (штат)
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
харви вайнштейн, лос-анджелес, нью-йорк (штат), в мире

Бывшие жены Вайнштейна добились заморозки его активов, сообщили СМИ

10:08 11.07.2020
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© AP Photo / Invision/ Arthur MolaПродюсер Харви Вайнштейн
Продюсер Харви Вайнштейн
© AP Photo / Invision/ Arthur Mola
Продюсер Харви Вайнштейн. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Две бывшие жены американского кинопродюсера Харви Вайнштейна, признанного виновным в изнасиловании, смогли убедить суд наложить временный запрет на его активы в размере примерно шести миллионов долларов, сообщает телеканал ABC со ссылкой на документы суда и источники.
Канал отмечает, что в апреле экс-супруга продюсера Ив Чилтон, с которой он расстался в 2004 году, и Джорджина Чапмен, которая развелась с ним в 2017 году, обратились в суд и в итоге добились успеха. Источники, близкие к Вайнштейну, заявили, что замораживание активов затрудняет его возможности по апелляции в Нью-Йорке и ведению разбирательства в Лос-Анджелесе.
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Остальная часть его имущества заморожена в связи с вопросом о банкротстве и другими гражданскими делами, добавили источники канала.
В марте верховный суд штата Нью-Йорк приговорил Вайнштейна, признанного виновным в изнасиловании и принуждении к оральному сексу, к 23 годам тюрьмы. При этом присяжные оправдали его по трем другим пунктам, включая более серьезное изнасилование, по которым ему грозило заключение вплоть до пожизненного. Дело в отношении Вайнштейна также рассматривается в суде Калифорнии.
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Харви ВайнштейнЛос-АнджелесНью-Йорк (штат)В мире
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