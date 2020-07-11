Экс-директора интерната в Кемерово осудили за хищение

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. В Кузбассе бывший директор интерната и ее сообщники осуждены за хищение у инвалидов более 10 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ В Кузбассе бывший директор интерната и ее сообщники осуждены за хищение у инвалидов более 10 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк

"Тисульский районный суд Кемеровской области вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего директора психоневрологического интерната и ее сообщников. Они обвинялись в совершении кражи и мошенничества", - сказала Волк.

По ее словам, директор интерната являлась организатором хищений пенсий у особой категории граждан, находящихся под опекой государства и требующих постоянного ухода.

По версии следствия, руководитель учреждения с сообщниками, которые выступали в качестве желающих оформить попечительство над инвалидами или взять пациентов интерната к себе домой, вывозили потерпевших и обманным путем получали доступ к их счетам, похищали с них деньги, а затем возвращали пациентов в учреждение. Подельники целенаправленно выбирали тех, у кого на пенсионном счету хранились крупные суммы.

В ходе следствия была установлена причастность фигурантов уголовного дела к совершению девяти преступлений. Общая сумма причиненного ущерба превысила 10 миллионов рублей.