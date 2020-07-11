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Экс-директора интерната в Кемерово осудили за хищение
В Кузбассе бывший директор интерната и ее сообщники осуждены за хищение у инвалидов более 10 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T10:04
ирина волк
кемеровская область
происшествия
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РИА Новости
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ирина волк, кемеровская область, происшествия

Экс-директора интерната в Кемерово осудили за хищение

10:04 11.07.2020
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© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. В Кузбассе бывший директор интерната и ее сообщники осуждены за хищение у инвалидов более 10 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Тисульский районный суд Кемеровской области вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего директора психоневрологического интерната и ее сообщников. Они обвинялись в совершении кражи и мошенничества", - сказала Волк.
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По ее словам, директор интерната являлась организатором хищений пенсий у особой категории граждан, находящихся под опекой государства и требующих постоянного ухода.
По версии следствия, руководитель учреждения с сообщниками, которые выступали в качестве желающих оформить попечительство над инвалидами или взять пациентов интерната к себе домой, вывозили потерпевших и обманным путем получали доступ к их счетам, похищали с них деньги, а затем возвращали пациентов в учреждение. Подельники целенаправленно выбирали тех, у кого на пенсионном счету хранились крупные суммы.
В ходе следствия была установлена причастность фигурантов уголовного дела к совершению девяти преступлений. Общая сумма причиненного ущерба превысила 10 миллионов рублей.
"Бывший директор интерната приговорена к 5 годам исправительной колонии общего режима. Также она лишена права заниматься педагогической деятельностью сроком на 1 год 6 месяцев. Ее сообщникам назначено условное наказание, не связанное с лишением свободы. Кроме того, осужденные обязаны возместить потерпевшим причиненный ущерб. Приговор вступил в законную силу", - сказала Волк.
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