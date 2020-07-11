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Распространение нового коронавируса
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На Украине выявили 800 новых случаев заражения коронавирусом
Число выявленных случаев коронавируса за сутки на Украине выросло на 800, до 52 843, умерли еще 27 человек, сообщила в субботу система мониторинга... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T10:01
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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коронавирус covid-19, украина, в мире

На Украине выявили 800 новых случаев заражения коронавирусом

10:01 11.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Киеве
Автомобиль скорой помощи в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль скорой помощи в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 11 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса за сутки на Украине выросло на 800, до 52 843, умерли еще 27 человек, сообщила в субботу система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
По состоянию на 11 июля, в стране выявлены 52 843 случая COVID-19, из них 800 за минувшие сутки. Скончались от инфекции 1 372 человека, из них 27 за последние сутки. Всего выздоровели 25 661 человек, в том числе 861 за минувшие сутки, такие цифры приводятся на сайте системы мониторинга СНБО.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12 миллионов случаев заражения, свыше 551 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19УкраинаВ мире
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