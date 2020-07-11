На Украине выявили 800 новых случаев заражения коронавирусом

По состоянию на 11 июля, в стране выявлены 52 843 случая COVID-19, из них 800 за минувшие сутки. Скончались от инфекции 1 372 человека, из них 27 за последние сутки. Всего выздоровели 25 661 человек, в том числе 861 за минувшие сутки, такие цифры приводятся на сайте системы мониторинга СНБО.