На Украине выявили 800 новых случаев заражения коронавирусом

КИЕВ, 11 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса за сутки на Украине выросло на 800, до 52 843, умерли еще 27 человек, сообщила в субботу система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
По состоянию на 11 июля, в стране выявлены 52 843 случая COVID-19, из них 800 за минувшие сутки. Скончались от инфекции 1 372 человека, из них 27 за последние сутки. Всего выздоровели 25 661 человек, в том числе 861 за минувшие сутки, такие цифры приводятся на сайте системы мониторинга СНБО.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12 миллионов случаев заражения, свыше 551 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.