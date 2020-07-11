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Распространение нового коронавируса
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У 110 жителей Новосибирской области выявили коронавирус
Сто десять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровели 215 человек, скончались четверо, сообщает в РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T10:00
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
новосибирская область
общество
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новосибирская область, общество

У 110 жителей Новосибирской области выявили коронавирус

10:00 11.07.2020
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© Фото : Администрация правительства Кузбасса Машины скорой помощи
Машины скорой помощи
© Фото : Администрация правительства Кузбасса
Машины скорой помощи. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 11 июл – РИА Новости. Сто десять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровели 215 человек, скончались четверо, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба на утро 11 июля в регионе зарегистрировано 7153 случая COVID-19 (+110 за последние сутки), в том числе 419 детей. 5083 человека выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов (+215 за сутки)", - говорится в сообщении.
Власти сообщают, что скончались еще четыре пациента: мужчина в возрасте 65 лет и три женщины, им было 59 лет, 63 года и 90 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли уже 137 человек.
"В отделениях интенсивной терапии находятся 95 человек. На ИВЛ – 24 пациента", - сообщает штаб.
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В детскую больницу №3 госпитализированы 47 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2128. В больницы районов области госпитализированы 726 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.
Всего в Новосибирской области сделаны почти 246 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 863 жителя региона, 27858 человек сняты с наблюдения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Новосибирская областьОбщество
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