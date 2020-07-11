У 110 жителей Новосибирской области выявили коронавирус

НОВОСИБИРСК, 11 июл – РИА Новости. Сто десять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Сто десять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области , выздоровели 215 человек, скончались четверо, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

"По данным оперативного штаба на утро 11 июля в регионе зарегистрировано 7153 случая COVID-19 (+110 за последние сутки), в том числе 419 детей. 5083 человека выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов (+215 за сутки)", - говорится в сообщении.

Власти сообщают, что скончались еще четыре пациента: мужчина в возрасте 65 лет и три женщины, им было 59 лет, 63 года и 90 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли уже 137 человек.

"В отделениях интенсивной терапии находятся 95 человек. На ИВЛ – 24 пациента", - сообщает штаб.

В детскую больницу №3 госпитализированы 47 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2128. В больницы районов области госпитализированы 726 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделаны почти 246 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 863 жителя региона, 27858 человек сняты с наблюдения.