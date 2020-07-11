Из подтопленных домов на западе Украины ушла вода

КИЕВ, 11 июл - РИА Новости. Подтопленных паводками домов на территории западной Украины не осталось, сообщила в субботу Госслужба Украины по ЧС.
МВД Украины 22 июня ввело чрезвычайные меры безопасности из-за непогоды в Ивано-Франковской и Черновицкой областях страны. Также интенсивные осадки затронули Львовскую, Закарпатскую и Тернопольскую области. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили, что из-за непогоды погибли три человека, еще один пропал без вести. Министерство иностранных дел Украины попросило страны Евросоюза и НАТО помочь в ликвидации последствий наводнения. Ранее кабинет министров Украины выделил около 28 миллионов долларов на ликвидацию последствий наводнения в западной части страны.
"По состоянию на 11 июля на территории западных областей подтопленных населенных пунктов (было 349), подвалов (было 7225) и приусадебных участков (было 22 182) нет", - сообщается на сайте Госслужбы.
В пресс-службе уточнили, что силами Госслужбы по ЧС с начала проведения работ спасены 478 человек, эвакуирован 721 человек, отселены 1324 человека и перевезены через подтопленные участки дорог 2565 человек.