Из подтопленных домов на западе Украины ушла вода

"По состоянию на 11 июля на территории западных областей подтопленных населенных пунктов (было 349), подвалов (было 7225) и приусадебных участков (было 22 182) нет", - сообщается на сайте Госслужбы.

В пресс-службе уточнили, что силами Госслужбы по ЧС с начала проведения работ спасены 478 человек, эвакуирован 721 человек, отселены 1324 человека и перевезены через подтопленные участки дорог 2565 человек.