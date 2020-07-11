https://ria.ru/20200711/1574202616.html
Назван фактор, удваивающий риск смерти от COVID-19
Высокий уровень сахара в крови удваивает риск смерти от тяжелых форм COVID-19. Об этом говорится в исследовании китайских ученых, опубликованном в журнале... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T09:52
2020-07-11T15:50
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
китай
ухань
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https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574108205_0:0:3417:1922_1400x0_80_0_0_36500e28a13c1894d8319bae1e4a3adb.jpg
https://ria.ru/20200710/1574193983.html
https://ria.ru/20200710/1574184233.html
Игорь Розенер
Высокий уровень сахара в крови удваивает риск смерти от тяжелых форм COVID-19. Учёные выяснили, что люди с относительно высоким уровнем глюкозы в крови умирали от вызванных вирусом осложнений в 2-3 раза чаще, чем другие пациенты. Стало быть заражённые коронавирусом люди, умирали не от вируса а от осложнений которые вирус вызывает. Так, от каких именно осложнения умирали люди с повышенной глюкозой в крови?
49
Александр Туев
с таким руководителем как голикова вообще медицины просто в россии не будет
28
11
китай
ухань
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574108205_0:0:3417:1922_1400x0_80_0_0_36500e28a13c1894d8319bae1e4a3adb.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, китай, ухань