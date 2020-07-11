Назван фактор, удваивающий риск смерти от COVID-19

"В этом случае сложно предположить, что все эти люди страдали от ранее необнаруженного диабета, так как общее число больных с высоким уровнем глюкозы приближалось к отметке в 29 процентов, тогда как лишь 12 процентов населения Китая являются диабетиками", — говорится в исследовании.