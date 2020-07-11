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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200711/1574202616.html
Назван фактор, удваивающий риск смерти от COVID-19
Высокий уровень сахара в крови удваивает риск смерти от тяжелых форм COVID-19. Об этом говорится в исследовании китайских ученых, опубликованном в журнале... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T15:50
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
китай
ухань
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https://ria.ru/20200710/1574193983.html
https://ria.ru/20200710/1574184233.html
Высокий уровень сахара в крови удваивает риск смерти от тяжелых форм COVID-19. Учёные выяснили, что люди с относительно высоким уровнем глюкозы в крови умирали от вызванных вирусом осложнений в 2-3 раза чаще, чем другие пациенты. Стало быть заражённые коронавирусом люди, умирали не от вируса а от осложнений которые вирус вызывает. Так, от каких именно осложнения умирали люди с повышенной глюкозой в крови?
49
с таким руководителем как голикова вообще медицины просто в россии не будет
28
11
китай
ухань
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
коронавирус covid-19, китай, ухань

Назван фактор, удваивающий риск смерти от COVID-19

09:52 11.07.2020 (обновлено: 15:50 11.07.2020)
58499
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в ординаторской отделения реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врачи в ординаторской отделения реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Высокий уровень сахара в крови удваивает риск смерти от тяжелых форм COVID-19. Об этом говорится в исследовании китайских ученых, опубликованном в журнале Diabetologia.
Выводы специалистов основываются на историях болезни более 600 жителей города Ухань, госпитализированных с коронавирусом в период с 24 января по 10 февраля.
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Ученые выяснили, что люди с относительно высоким уровнем глюкозы в крови умирали от вызванных вирусом осложнений в 2,3 раза чаще, чем другие пациенты.

"В этом случае сложно предположить, что все эти люди страдали от ранее необнаруженного диабета, так как общее число больных с высоким уровнем глюкозы приближалось к отметке в 29 процентов, тогда как лишь 12 процентов населения Китая являются диабетиками", — говорится в исследовании.

Специалисты отмечают, что повышенный уровень сахара в крови способствует формированию тромбов и воспалений, а также ухудшает работу сосудов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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37281045732
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КитайУхань
Популярные комментарии
Высокий уровень сахара в крови удваивает риск смерти от тяжелых форм COVID-19. Учёные выяснили, что люди с относительно высоким уровнем глюкозы в крови умирали от вызванных вирусом осложнений в 2-3 раза чаще, чем другие пациенты. Стало быть заражённые коронавирусом люди, умирали не от вируса а от осложнений которые вирус вызывает. Так, от каких именно осложнения умирали люди с повышенной глюкозой в крови?
11 июля, 11:29
Игорь Розенер
3910108
с таким руководителем как голикова вообще медицины просто в россии не будет
11 июля, 13:04
Александр Туев
2410003
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