В ДНР заявили о пяти нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки

В пятницу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 12 нарушениях режима прекращения огня.

СЦКК зафиксировал один обстрел территории ЛНР со стороны ВСУ за сутки

СЦКК зафиксировал один обстрел территории ЛНР со стороны ВСУ за сутки

В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики были выпущены 52 мины калибром 82 и 120 миллиметров.