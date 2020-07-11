В московском центре "Вороновское" от COVID-19 лечатся более 160 пациентов

"В московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 11 июля состоит на лечении 169 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 169, подтверждённых с COVID – 169, с кислородной поддержкой – 116, на ИВЛ – шесть", - написал он в Facebook.