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В московском центре "Вороновское" от COVID-19 лечатся более 160 пациентов
Более 160 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от новой коронавирусной инфекции, сообщил главврач центра Сергей РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T09:45
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сергей переходов (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва

В московском центре "Вороновское" от COVID-19 лечатся более 160 пациентов

09:45 11.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи у московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Автомобиль скорой помощи у московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Более 160 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от новой коронавирусной инфекции, сообщил главврач центра Сергей Переходов.
"В московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 11 июля состоит на лечении 169 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 169, подтверждённых с COVID – 169, с кислородной поддержкой – 116, на ИВЛ – шесть", - написал он в Facebook.
Главврач подчеркнул, что за сутки поступили 14 пациентов, выписаны 18.
"Вчера умерли: мужчина в возрасте 73 лет и женщина в возрасте 78 лет (с положительным COVID)", - добавил Переходов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСергей Переходов (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Москва
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