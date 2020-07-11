https://ria.ru/20200711/1574202389.html
В московском центре "Вороновское" от COVID-19 лечатся более 160 пациентов
Более 160 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от новой коронавирусной инфекции, сообщил главврач центра Сергей РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T09:45
2020-07-11T09:45
распространение нового коронавируса
сергей переходов (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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сергей переходов (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости.
Более 160 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от новой коронавирусной инфекции, сообщил главврач центра Сергей Переходов
.
"В московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 11 июля состоит на лечении 169 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 169, подтверждённых с COVID – 169, с кислородной поддержкой – 116, на ИВЛ – шесть", - написал он в Facebook.
Главврач подчеркнул, что за сутки поступили 14 пациентов, выписаны 18.
"Вчера умерли: мужчина в возрасте 73 лет и женщина в возрасте 78 лет (с положительным COVID)", - добавил Переходов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.