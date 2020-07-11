Жильцов дома в Нижнем Новгороде временно расселят после взрыва газа

Сотрудники МЧС РФ и полиции на месте взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Нижним Новгороде

Сотрудники МЧС РФ и полиции на месте взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Нижним Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июл - РИА Новости. Нижегородские власти приняли решение о временном расселении всех жильцов девятиэтажки в Нижегородские власти приняли решение о временном расселении всех жильцов девятиэтажки в Нижнем Новгороде , где произошел взрыв газа, ее конструкции обследуют, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Сообщение о взрыве газовоздушной смеси с возгоранием в квартире на 6 этаже девятиэтажного жилого дома на улице Краснодонцев, 17 в Нижнем Новгороде поступило в субботу в 4.25. Повреждены межквартирные перегородки, перекрытие между 6 и 7 этажами, нарушено остекление двух квартир и лестничного марша подъезда. В 05:28 объявлена ликвидация последствий пожара. Пострадали 5 человек, троим, получившим легкие травмы, помощь оказана на месте, еще двое были госпитализированы. Вскоре один из них был отпущен, состояние второго оценивается как средней степени тяжести. Региональный СУСК возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей).

"Принято решение о временном расселении всех жильцов дома №17 по улице Краснодонцев. Чтобы обезопасить людей, принято решение провести сначала полномасштабное обследование его конструкций. По результатам обследования будет приниматься решение о дальнейших действиях. А пока администрации города дано поручение временно обеспечить пострадавших жильем", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.

В заседании комиссии, организованном непосредственно на месте происшествия, приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов, исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, представители регионального ГУ МЧС , временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС РФ по Нижегородской области Владимир Бирючков.

"Дом обесточен, отключен от газа. Жители двух подъездов уже эвакуированы, 124 человека временно размещены в близлежащей школе. Рядом со школой дежурит скорая помощь для оказания оперативной помощи, если она понадобится. Также будут привлечены психологи. Главный вопрос – это люди", - сказал и.п. главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

По словам замгубернатора региона Краснова, совместно с администрацией города решается вопрос временного размещения граждан в гостиницах или муниципальном жилом фонде и на первом этапе обеспечения их едой и водой.

Отмечается, что уже началось обследование несущих конструкций здания, будут определены пути устранения повреждений. Решение о возможности возвращения жильцов будет принято по итогам обследования.