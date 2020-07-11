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Правительство одобрило проект о предоставлении семье сведений об умершем
Правительство РФ одобрило законопроект, позволяющий предоставлять сведения членам семьи пациента после его смерти, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T09:40
россия
правительство рф
общество
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РИА Новости
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60
россия, правительство рф, общество

Правительство одобрило проект о предоставлении семье сведений об умершем

09:40 11.07.2020
393
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание правительства РФ
Здание правительства РФ
© РИА Новости / Алексей Майшев
Здание правительства РФ . Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект, позволяющий предоставлять сведения членам семьи пациента после его смерти, сообщается на сайте кабмина.
Добавляется, что принятие законопроекта поможет устранить неопределенности в вопросе предоставления сведений, являющихся врачебной тайной, заинтересованным лицам после смерти пациента.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" в части обеспечения доступа супруга (супруги), близких родственников и иных членов семьи либо иных лиц с письменного согласия пациента или его законного представителя к информации о состоянии здоровья пациента, включая медицинскую документацию, в том числе после смерти пациента" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Здание Государственной Думы РФ
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