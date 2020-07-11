Правительство одобрило проект о предоставлении семье сведений об умершем

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" в части обеспечения доступа супруга (супруги), близких родственников и иных членов семьи либо иных лиц с письменного согласия пациента или его законного представителя к информации о состоянии здоровья пациента, включая медицинскую документацию, в том числе после смерти пациента" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.