https://ria.ru/20200711/1574202156.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
Температура выше нормы и незначительные дожди к вечеру ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T09:36
2020-07-11T09:36
погода
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
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москва
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости.
Температура выше нормы и незначительные дожди к вечеру ожидаются в Москве
в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
.
"Большую часть дня столичный регион будет оставаться под влиянием погожего и теплого антициклона, с температурой воздуха на 3 градуса выше положенного. И лишь к вечеру скажется влияние Атлантического циклона, из-за чего небо нахмурится и кое-где могут брызнуть незначительные дожди. В Москве переменная облачность, вечером местами возможен небольшой дождь, по северу области не исключена гроза", - рассказал Тишковец.
По его словам, температура воздуха в столице - 26-28 градусов, в Подмосковье
- 24-29 градусов.
"Юго-западный ветер, 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать, составит 748 миллиметров ртутного столба", - отметил синоптик.
Тишковец заключил, что сегодня хорошая летняя, комфортная, классная погода. Москвичи могут наслаждаться настоящим малиновым летом.