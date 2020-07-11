Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу

"Большую часть дня столичный регион будет оставаться под влиянием погожего и теплого антициклона, с температурой воздуха на 3 градуса выше положенного. И лишь к вечеру скажется влияние Атлантического циклона, из-за чего небо нахмурится и кое-где могут брызнуть незначительные дожди. В Москве переменная облачность, вечером местами возможен небольшой дождь, по северу области не исключена гроза", - рассказал Тишковец.