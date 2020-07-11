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Правительство одобрило проект о выделении средств сотрудникам Минздрава
Правительство РФ приняло проект распоряжения о материальном стимулировании сотрудников Минздрава России, которые реализуют мероприятия по предупреждению... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T09:31
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Правительство одобрило проект о выделении средств сотрудникам Минздрава

09:31 11.07.2020
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Медики карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Правительство РФ приняло проект распоряжения о материальном стимулировании сотрудников Минздрава России, которые реализуют мероприятия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, сообщается в субботу на сайте кабмина.
"Решение правительства: принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что принятие проекта позволит обеспечить материальное стимулирование федеральных государственных гражданских служащих Минздрава России, непосредственно реализующих мероприятия по предупреждению распространения на территории РФ новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Ранее правительство РФ одобрило выделение средств Минздраву на финансовую поддержку медработников, участвующих в оказании медпомощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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