Правительство одобрило проект о выделении средств сотрудникам Минздрава

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Правительство РФ приняло проект распоряжения о материальном стимулировании сотрудников Минздрава России, которые реализуют мероприятия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, сообщается в субботу на сайте кабмина.

"Решение правительства: принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что принятие проекта позволит обеспечить материальное стимулирование федеральных государственных гражданских служащих Минздрава России, непосредственно реализующих мероприятия по предупреждению распространения на территории РФ новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее правительство РФ одобрило выделение средств Минздраву на финансовую поддержку медработников, участвующих в оказании медпомощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения COVID-19.