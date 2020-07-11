СМИ: более 20 человек погибли из-за схода оползней в Непале

Прошедшие в регионе дожди в четверг вечером и пятницу утром вызвали оползни в четырех районах провинции. Газета сообщала, что в четырех районах Гандаки в результате разгула стихии погибли 13 человек, несколько сотен получили ранения, 34 пропали без вести. Больше всего пострадал район Мьягди. Там из-за схода оползней под землей оказались около 40 домов, более 400 человек, которых затронула стихия, нашли убежище в здании местной администрации и школы.