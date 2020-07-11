https://ria.ru/20200711/1574202002.html
СМИ: более 20 человек погибли из-за схода оползней в Непале
Несколько оползней сошли в провинции Гандаки в центральной части Непала из-за проливных дождей, 24 человека погибли, еще 23 считаются пропавшими без вести,... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T09:30
2020-07-11T09:30
непал
в мире
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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непал, в мире
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости.
Несколько оползней сошли в провинции Гандаки в центральной части Непала
из-за проливных дождей, 24 человека погибли, еще 23 считаются пропавшими без вести, сообщает газета Kathmandu Post
со ссылкой на местные власти.
Прошедшие в регионе дожди в четверг вечером и пятницу утром вызвали оползни в четырех районах провинции. Газета сообщала, что в четырех районах Гандаки в результате разгула стихии погибли 13 человек, несколько сотен получили ранения, 34 пропали без вести. Больше всего пострадал район Мьягди. Там из-за схода оползней под землей оказались около 40 домов, более 400 человек, которых затронула стихия, нашли убежище в здании местной администрации и школы.
В субботу газета сообщила, что местные жители в районе Мьягди достали тела 11 человек, которые считались пропавшими без вести, 23 человека по-прежнему не найдены. Поисково-спасательные операции продолжаются.