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СМИ: более 20 человек погибли из-за схода оползней в Непале
Несколько оползней сошли в провинции Гандаки в центральной части Непала из-за проливных дождей, 24 человека погибли, еще 23 считаются пропавшими без вести,... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T09:30
непал
в мире
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353
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непал, в мире

СМИ: более 20 человек погибли из-за схода оползней в Непале

09:30 11.07.2020
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© AP Photo / Manish PaudeОползень в Непале
Оползень в Непале
© AP Photo / Manish Paude
Оползень в Непале. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Несколько оползней сошли в провинции Гандаки в центральной части Непала из-за проливных дождей, 24 человека погибли, еще 23 считаются пропавшими без вести, сообщает газета Kathmandu Post со ссылкой на местные власти.
Прошедшие в регионе дожди в четверг вечером и пятницу утром вызвали оползни в четырех районах провинции. Газета сообщала, что в четырех районах Гандаки в результате разгула стихии погибли 13 человек, несколько сотен получили ранения, 34 пропали без вести. Больше всего пострадал район Мьягди. Там из-за схода оползней под землей оказались около 40 домов, более 400 человек, которых затронула стихия, нашли убежище в здании местной администрации и школы.
В субботу газета сообщила, что местные жители в районе Мьягди достали тела 11 человек, которые считались пропавшими без вести, 23 человека по-прежнему не найдены. Поисково-спасательные операции продолжаются.
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