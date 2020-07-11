https://ria.ru/20200711/1574201970.html
В Тамбовской области выявили 42 новых случая
Два мальчика и четыре девочки оказались среди 42 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области, число умерших выросло до 28, сообщила администрация... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T09:30
2020-07-11T09:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
тамбовская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тамбовская область, общество
ВОРОНЕЖ, 11 июл - РИА Новости.
Два мальчика и четыре девочки оказались среди 42 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области
, число умерших выросло до 28, сообщила администрация региона.
За сутки в регионе подтверждены 42 новых случая COVID-19.
"Из них: 13 мужчин, 24 женщины, 5 детей (мальчики 7, 11 лет, девочки 2, 16, 17 лет). Возраст взрослых от 19 до 84 лет. Прибывших из других регионов нет, 42 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.
Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 5199, из них 1838 без клинических проявлений. Выздоровели 3868 пациентов, в том числе 1803 выписаны из стационара, 2065 сняты с амбулаторного наблюдения на дому.
Умерли 28 человек, в том числе двое - за последние сутки. На госпитализации в настоящий момент находятся 373 человека, из них диагноз "пневмония" у 260 человек.
На карантине на дому под медицинским наблюдением сейчас 2682 пациентов, из них подтверждённых случаев коронавирусной инфекции - 930.
Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.