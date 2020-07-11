В Тамбовской области выявили 42 новых случая

Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото

Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу

ВОРОНЕЖ, 11 июл - РИА Новости. Два мальчика и четыре девочки оказались среди 42 новых пациентов с коронавирусом в Два мальчика и четыре девочки оказались среди 42 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области , число умерших выросло до 28, сообщила администрация региона.

За сутки в регионе подтверждены 42 новых случая COVID-19.

"Из них: 13 мужчин, 24 женщины, 5 детей (мальчики 7, 11 лет, девочки 2, 16, 17 лет). Возраст взрослых от 19 до 84 лет. Прибывших из других регионов нет, 42 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 5199, из них 1838 без клинических проявлений. Выздоровели 3868 пациентов, в том числе 1803 выписаны из стационара, 2065 сняты с амбулаторного наблюдения на дому.

Умерли 28 человек, в том числе двое - за последние сутки. На госпитализации в настоящий момент находятся 373 человека, из них диагноз "пневмония" у 260 человек.

На карантине на дому под медицинским наблюдением сейчас 2682 пациентов, из них подтверждённых случаев коронавирусной инфекции - 930.

Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.