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Распространение нового коронавируса
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В Тамбовской области выявили 42 новых случая
Два мальчика и четыре девочки оказались среди 42 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области, число умерших выросло до 28, сообщила администрация... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T09:30
распространение нового коронавируса
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тамбовская область, общество

В Тамбовской области выявили 42 новых случая

09:30 11.07.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 11 июл - РИА Новости. Два мальчика и четыре девочки оказались среди 42 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области, число умерших выросло до 28, сообщила администрация региона.
За сутки в регионе подтверждены 42 новых случая COVID-19.
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"Из них: 13 мужчин, 24 женщины, 5 детей (мальчики 7, 11 лет, девочки 2, 16, 17 лет). Возраст взрослых от 19 до 84 лет. Прибывших из других регионов нет, 42 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.
Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 5199, из них 1838 без клинических проявлений. Выздоровели 3868 пациентов, в том числе 1803 выписаны из стационара, 2065 сняты с амбулаторного наблюдения на дому.
Умерли 28 человек, в том числе двое - за последние сутки. На госпитализации в настоящий момент находятся 373 человека, из них диагноз "пневмония" у 260 человек.
На карантине на дому под медицинским наблюдением сейчас 2682 пациентов, из них подтверждённых случаев коронавирусной инфекции - 930.
Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Тамбовская областьОбщество
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