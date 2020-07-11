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Правительство одобрило изменения в закон о реабилитации жертв репрессий
Правительство РФ одобрило изменения в статью закона о реабилитации жертв политических репрессий, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T09:24
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россия, правительство рф, общество

Правительство одобрило изменения в закон о реабилитации жертв репрессий

09:24 11.07.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевДом Правительства Российской Федерации в Москве
Дом Правительства Российской Федерации в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Правительство РФ одобрило изменения в статью закона о реабилитации жертв политических репрессий, сообщается на сайте кабмина.
Законопроектом предлагается уточнить нормы о принятии на учет реабилитированных людей и их родственников, в том числе выехавших для воссоединения с репрессированным членом семьи в случае возвращения на прежнее место жительства.
Отмечается, что субъектами РФ принятие на учет и обеспечение жильем реабилитированных лиц и членов их семей должно осуществляться независимо от срока их проживания в местах, в которые они возвращаются, места жительства, имущественного положения и наличия оснований для признания их нуждающимися в жилье.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 13 закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
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