Правительство одобрило изменения в закон о реабилитации жертв репрессий

Законопроектом предлагается уточнить нормы о принятии на учет реабилитированных людей и их родственников, в том числе выехавших для воссоединения с репрессированным членом семьи в случае возвращения на прежнее место жительства.

Отмечается, что субъектами РФ принятие на учет и обеспечение жильем реабилитированных лиц и членов их семей должно осуществляться независимо от срока их проживания в местах, в которые они возвращаются, места жительства, имущественного положения и наличия оснований для признания их нуждающимися в жилье.