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При атаке талибов на юго-западе Афганистана погиб полицейский
Один полицейский погиб, шестеро попали в плен боевиков радикального движения "Талибан", которые напали на контрольно-пропускной пункт в провинции Фарах на... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T09:19
фарах (провинция)
афганистан
талибан
в мире
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фарах (провинция), афганистан, талибан, в мире

При атаке талибов на юго-западе Афганистана погиб полицейский

09:19 11.07.2020
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© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
Боевики радикального движения "Талибан" в Афганистане. Архивное фото
КАБУЛ, 11 июл - РИА Новости. Один полицейский погиб, шестеро попали в плен боевиков радикального движения "Талибан", которые напали на контрольно-пропускной пункт в провинции Фарах на юго-западе Афганистана, сообщил РИА Новости представитель местной власти.
По словам члена совета провинции Дадуллы Кане, талибы напали на пост силовиков Сайед-Абад поздно вечером в пятницу.
Начальник полиции провинции Фарах отказался давать комментарии по поводу этого инцидента.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство" (ИГ*). Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
* Запрещенная в России террористическая организация
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Фарах (провинция)АфганистанТалибанВ мире
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