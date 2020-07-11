При атаке талибов на юго-западе Афганистана погиб полицейский

КАБУЛ, 11 июл - РИА Новости. Один полицейский погиб, шестеро попали в плен боевиков радикального движения "Талибан", которые напали на контрольно-пропускной пункт в провинции Фарах на юго-западе Афганистана, сообщил РИА Новости представитель местной власти.
По словам члена совета провинции Дадуллы Кане, талибы напали на пост силовиков Сайед-Абад поздно вечером в пятницу.
Начальник полиции провинции Фарах отказался давать комментарии по поводу этого инцидента.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство" (ИГ*). Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
* Запрещенная в России террористическая организация