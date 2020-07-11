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В Москве еще 1002 человека выздоровели после коронавируса
Еще 1002 пациента выздоровели от коронавируса в Москве, всего московские врачи вылечили от COVID-19 более 164 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T09:18
анастасия ракова
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337711_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_b07a721ffdf718943320d6a03b9c4c2e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
анастасия ракова , москва, общество

В Москве еще 1002 человека выздоровели после коронавируса

09:18 11.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой помощи
Медик выходит из машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик выходит из машины скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Еще 1002 пациента выздоровели от коронавируса в Москве, всего московские врачи вылечили от COVID-19 более 164 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1002 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 164 095", - сообщила вице-мэр в субботу.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Анастасия РаковаМоскваОбщество
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