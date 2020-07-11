В Москве еще 1002 человека выздоровели после коронавируса

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1002 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 164 095", - сообщила вице-мэр в субботу.