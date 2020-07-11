Одного из пострадавших при ЧП в Нижнем Новгороде отпустили из больницы

Сообщение о взрыве газовоздушной смеси с возгоранием в квартире на 6-м этаже девятиэтажного четырехподъездного панельного жилого дома на улице Краснодонцев, 17 в Нижнем Новгороде поступило в субботу в 4.25. Повреждены межквартирные перегородки, перекрытие между 6-м и 7-м этажами, нарушено остекление двух квартир и лестничного марша подъезда. В 05.28 объявлена ликвидация последствий пожара. По данным правительства региона, в результате происшествия пострадали 5 человек, двое из них госпитализированы, троим, получившим легкие травмы, помощь оказана на месте. Региональный СУСК возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей).