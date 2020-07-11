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Одного из пострадавших при ЧП в Нижнем Новгороде отпустили из больницы
Один из двух госпитализированных после взрыва газа в доме в Нижнем Новгороде направлен на амбулаторное лечение, состояние второго - средней степени тяжести,... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T09:11
глеб никитин
нижний новгород
нижегородская область
происшествия
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нижний новгород
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РИА Новости
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Последствия взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде. Кадры МЧС
Один человек пострадал при хлопке газа в многоквартирном жилом доме в Нижнем Новгороде, начался пожар, его потушили, сообщается на сайте ГУМЧС России по Нижегородской области. Эвакуированы 10 человек, пострадал один человек, детей нет. На место происшествия были направлены службы экстренного реагирования.
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глеб никитин, нижний новгород, нижегородская область, происшествия

Одного из пострадавших при ЧП в Нижнем Новгороде отпустили из больницы

09:11 11.07.2020
204
© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской областиНа месте взрыва бытового газа в жилом многоквартирном доме в Нижнем Новгороде
На месте взрыва бытового газа в жилом многоквартирном доме в Нижнем Новгороде
© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июл - РИА Новости. Один из двух госпитализированных после взрыва газа в доме в Нижнем Новгороде направлен на амбулаторное лечение, состояние второго - средней степени тяжести, сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области.
Сообщение о взрыве газовоздушной смеси с возгоранием в квартире на 6-м этаже девятиэтажного четырехподъездного панельного жилого дома на улице Краснодонцев, 17 в Нижнем Новгороде поступило в субботу в 4.25. Повреждены межквартирные перегородки, перекрытие между 6-м и 7-м этажами, нарушено остекление двух квартир и лестничного марша подъезда. В 05.28 объявлена ликвидация последствий пожара. По данным правительства региона, в результате происшествия пострадали 5 человек, двое из них госпитализированы, троим, получившим легкие травмы, помощь оказана на месте. Региональный СУСК возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей).
Последствия взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде. Кадры МЧС
07:50
В Нижнем Новгороде число пострадавших при взрыве увеличилось до пяти
"Один из двух госпитализированных после взрыва бытового газа в Нижнем Новгороде после медицинского обследования направлен на амбулаторное лечение. У пациента подтвержден диагноз "отравление продуктами горения легкой степени". Состояние второго пострадавшего – средней степени тяжести, он госпитализирован с черепно-мозговой травмой в травматологическое отделение одной из нижегородских больниц", - говорится в сообщении регионального минздрава.
Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил своему заместителю Дмитрию Краснову, а также региональному минздраву, службам быстрого реагирования и администрации Нижнего Новгорода оказать всю необходимую помощь жильцам дома, пострадавшим в результате данного ЧП.
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Глеб НикитинНижний НовгородНижегородская областьПроисшествия
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