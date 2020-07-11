Названы причины погодных аномалий в России

Выкорчеванное с корнем дерево в результате сильного урагана в Москве

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Растущее количество природных катаклизмов в России вызвано неоднородным глобальным потеплением, заявил "Роман Вильфанд. Растущее количество природных катаклизмов в России вызвано неоднородным глобальным потеплением, заявил " Известиям " научный руководитель Гидрометцентра

Метеоролог пояснил, что в высоких широтах, в отличие от экваториальных районов планеты, климат существенно изменчив. В результате вместо обычных зональных передвижений воздушные массы начинают двигаться с севера на юг и с юга на север.

Подобные меридиональные процессы вызывают в высоких широтах антициклоны, объяснил Вильфанд.

В свою очередь, ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков заявил, что причиной жары и засухи на Урале и в Западной Сибири являются блокирующие антициклоны. По словам эксперта, раньше влажный воздух, приходящий из Атлантики, фактически "упирался" в стену антициклона и оставлял весь запас влаги в Европе

"Сейчас же подобные антициклоны блокируются преимущественно над Уралом и Западной Сибирью. Поэтому там достаточно жарко, сухо, осадков выпадает немного и высокая пожароопасность", — сказал он "Известиям".

Метеоролог добавил, что высокая температура создает условия для формирования смерчей.

Теплый воздух поднимается вверх, где остывает, конденсируется в облачность и возвращается нисходящим холодным воздушным потоком. После этого он сталкивается с землей и образует шквалы и смерчевые завихрения.

С угрозой возникновения смерчей согласился и заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов

"Опасность в том, что, с одной стороны, мы относительно недалеко от Арктики, откуда к нам приходят холодные воздушные массы. С другой стороны, во второй половине июня — первой половине июля достаточно сильная солнечная радиация — воздух разогревается", — сказал ученый.

Соприкосновение теплых и холодных воздушных масс и является причиной опасных погодных явлений, заключил он.

Ранее специалисты Гидрометцентра предупредили о ряде опасных погодных явлений в России. Как рассказал РИА Новости Роман Вильфанд, во второй половине лета во многих регионах европейской части страны, Западной Сибири, Урала, Красноярского края и Дальнего Востока ожидаются грозы, интенсивные ливни, молнии, сильные порывы ветра.