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Названы причины погодных аномалий в России
Растущее количество природных катаклизмов в России вызвано неоднородным глобальным потеплением, заявил "Известиям" научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T12:02
западная сибирь
роман вильфанд
гидрометцентр
владимир семенов
европа
общество
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353
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западная сибирь, роман вильфанд, гидрометцентр, владимир семенов, европа, общество

Названы причины погодных аномалий в России

09:05 11.07.2020 (обновлено: 12:02 11.07.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВыкорчеванное с корнем дерево в результате сильного урагана в Москве
Выкорчеванное с корнем дерево в результате сильного урагана в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Растущее количество природных катаклизмов в России вызвано неоднородным глобальным потеплением, заявил "Известиям" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Метеоролог пояснил, что в высоких широтах, в отличие от экваториальных районов планеты, климат существенно изменчив. В результате вместо обычных зональных передвижений воздушные массы начинают двигаться с севера на юг и с юга на север.
Подобные меридиональные процессы вызывают в высоких широтах антициклоны, объяснил Вильфанд.
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6 июля, 03:11
Вильфанд объяснил, почему летом много опасных погодных явлений
В свою очередь, ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков заявил, что причиной жары и засухи на Урале и в Западной Сибири являются блокирующие антициклоны. По словам эксперта, раньше влажный воздух, приходящий из Атлантики, фактически "упирался" в стену антициклона и оставлял весь запас влаги в Европе.

"Сейчас же подобные антициклоны блокируются преимущественно над Уралом и Западной Сибирью. Поэтому там достаточно жарко, сухо, осадков выпадает немного и высокая пожароопасность", — сказал он "Известиям".

Метеоролог добавил, что высокая температура создает условия для формирования смерчей.
Теплый воздух поднимается вверх, где остывает, конденсируется в облачность и возвращается нисходящим холодным воздушным потоком. После этого он сталкивается с землей и образует шквалы и смерчевые завихрения.
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С угрозой возникновения смерчей согласился и заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

"Опасность в том, что, с одной стороны, мы относительно недалеко от Арктики, откуда к нам приходят холодные воздушные массы. С другой стороны, во второй половине июня — первой половине июля достаточно сильная солнечная радиация — воздух разогревается", — сказал ученый.

Соприкосновение теплых и холодных воздушных масс и является причиной опасных погодных явлений, заключил он.
Ранее специалисты Гидрометцентра предупредили о ряде опасных погодных явлений в России. Как рассказал РИА Новости Роман Вильфанд, во второй половине лета во многих регионах европейской части страны, Западной Сибири, Урала, Красноярского края и Дальнего Востока ожидаются грозы, интенсивные ливни, молнии, сильные порывы ветра.
Метеоролог объяснил эти явления столкновением северных и южных воздушных масс, а также скоплением влаги в них.
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Западная СибирьРоман ВильфандГидрометцентрВладимир СеменовЕвропаОбщество
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