Президент Кипра раскритиковал превращение собора Святой Софии в мечеть

АФИНЫ, 11 июл - РИА Новости. Президент Кипра Никос Анастасиадис заявил, что решение сделать из собора Святой Софии в Стамбуле мечеть является надругательством над памятником всемирного наследия.
"Решение Государственного совета Турции превратить собор Святой Софии в мечеть является еще одной проблемой для всего цивилизованного мира и представляющих его международных организаций. Это историческое отклонение и осквернение объекта всемирного наследия, имеющего особую эмоциональную ценность для всех христиан на земле", - написал Анастасиадис на своей странице в Facebook.
Госсовет Турции - высший административный суд страны - 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.
Айя-София была основана христианским императором Юстинианом и была открыта 27 декабря 537 года. Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Решение сделать из Айя Софии мечеть вызвало резкую реакцию во многих странах мира.