https://ria.ru/20200711/1574201191.html
Из приютов в Москве с начала года забрали почти 1,4 тысячи животных
Более 1370 животных забрали из московских приютов с начала года, сообщает пресс-служба столичного департамента ЖКХ в субботу. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T09:01
2020-07-11T09:01
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573844865_0:111:3072:1839_1400x0_80_0_0_eb68a38292c72442b554955049dae1e6.jpg
https://ria.ru/20200708/1574075957.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573844865_0:111:3072:1839_1400x0_80_0_0_eb68a38292c72442b554955049dae1e6.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573844865_49:0:2780:2048_1400x0_80_0_0_471aee315c43d0eb158bf60436e17d2a.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573844865_390:0:2438:2048_1400x0_80_0_0_9a0efcecd989eb146d9dc58e901e09ec.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Более 1370 животных забрали из московских приютов с начала года, сообщает пресс-служба столичного департамента ЖКХ в субботу.
"С начала 2020 года москвичи забрали из городских приютов 979 собак и 393 кошки, при этом более 380 животных обрели новый дом в период режима самоизоляции. С апреля по июнь пристройство проводилось в рамках онлайн-системы, которая дала возможность потенциальным хозяевам приютить питомца, не выходя из дома", - говорится в сообщении.
Отмечается, что онлайн-каталоги, по которым жители выбирали животных во время пандемии, будут доступны и в дальнейшем. Благодаря им первое знакомство с животным можно будет совершить в интернете. Также останется возможность пройти удаленное собеседование с кураторами, а после этого приехать в приют для реального знакомства с питомцем.
"На сегодняшний день в Москве
работают 13 муниципальных приютов для бездомных животных. В конце марта они были закрыты для посетителей, в том числе и для волонтеров. Вся работа по уходу за животными проводилась силами сотрудников учреждений – они ежедневно чистили вольеры, осуществляли выдачу корма и воды, проводили уборку территорий. С 9 июня городские приюты открыты для всех, кто готов оказать помощь животным при условии соблюдения мер предосторожности – использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать безопасную дистанцию", - дополняется в сообщении.