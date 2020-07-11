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Из приютов в Москве с начала года забрали почти 1,4 тысячи животных
Более 1370 животных забрали из московских приютов с начала года, сообщает пресс-служба столичного департамента ЖКХ в субботу. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T09:01
москва
общество
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, общество

Из приютов в Москве с начала года забрали почти 1,4 тысячи животных

09:01 11.07.2020
2451
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСобака в вольере
Собака в вольере
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Собака в вольере. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Более 1370 животных забрали из московских приютов с начала года, сообщает пресс-служба столичного департамента ЖКХ в субботу.
"С начала 2020 года москвичи забрали из городских приютов 979 собак и 393 кошки, при этом более 380 животных обрели новый дом в период режима самоизоляции. С апреля по июнь пристройство проводилось в рамках онлайн-системы, которая дала возможность потенциальным хозяевам приютить питомца, не выходя из дома", - говорится в сообщении.
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8 июля, 18:57
Двойная польза: школьники собирают макулатуру, чтобы помочь приютуВолонтеры-школьники города Копейска Челябинской области, несмотря на летние каникулы, собирают ненужные газеты, журналы и коробки и несут их в пункт приема макулатуры.
Отмечается, что онлайн-каталоги, по которым жители выбирали животных во время пандемии, будут доступны и в дальнейшем. Благодаря им первое знакомство с животным можно будет совершить в интернете. Также останется возможность пройти удаленное собеседование с кураторами, а после этого приехать в приют для реального знакомства с питомцем.
"На сегодняшний день в Москве работают 13 муниципальных приютов для бездомных животных. В конце марта они были закрыты для посетителей, в том числе и для волонтеров. Вся работа по уходу за животными проводилась силами сотрудников учреждений – они ежедневно чистили вольеры, осуществляли выдачу корма и воды, проводили уборку территорий. С 9 июня городские приюты открыты для всех, кто готов оказать помощь животным при условии соблюдения мер предосторожности – использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать безопасную дистанцию", - дополняется в сообщении.
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