Из приютов в Москве с начала года забрали почти 1,4 тысячи животных

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Более 1370 животных забрали из московских приютов с начала года, сообщает пресс-служба столичного департамента ЖКХ в субботу.

"С начала 2020 года москвичи забрали из городских приютов 979 собак и 393 кошки, при этом более 380 животных обрели новый дом в период режима самоизоляции. С апреля по июнь пристройство проводилось в рамках онлайн-системы, которая дала возможность потенциальным хозяевам приютить питомца, не выходя из дома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что онлайн-каталоги, по которым жители выбирали животных во время пандемии, будут доступны и в дальнейшем. Благодаря им первое знакомство с животным можно будет совершить в интернете. Также останется возможность пройти удаленное собеседование с кураторами, а после этого приехать в приют для реального знакомства с питомцем.