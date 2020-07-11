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Шторм "Фэй" в США ослаб до уровня тропической депрессии
Достигший берегов США тропический шторм "Фэй" ослаб до уровня тропической депрессии, сообщает американский Национальный центр по слежению за ураганами (NHC). РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T09:01
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