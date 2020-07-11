Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200711/1574201155.html
Шторм "Фэй" в США ослаб до уровня тропической депрессии
Достигший берегов США тропический шторм "Фэй" ослаб до уровня тропической депрессии, сообщает американский Национальный центр по слежению за ураганами (NHC). РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T09:01
дональд трамп
нью-йорк (город)
нью-джерси
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152864/89/1528648984_0:0:2500:1407_1400x0_80_0_0_143df3eb3f5b8a2d2d65eaf2b14c0997.jpg
https://ria.ru/20200711/1574197187.html
нью-йорк (город)
нью-джерси
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/152864/89/1528648984_0:0:2500:1407_1400x0_80_0_0_143df3eb3f5b8a2d2d65eaf2b14c0997.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152864/89/1528648984_241:0:2500:1694_1400x0_80_0_0_b9cdbe81b39fb94780fc5e44184853c4.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/152864/89/1528648984_607:0:2301:1694_1400x0_80_0_0_ea98fd449d39773d5b648ebd85c088fb.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, нью-йорк (город), нью-джерси, сша, в мире

Шторм "Фэй" в США ослаб до уровня тропической депрессии

09:01 11.07.2020
499
© AP Photo / Chris SewardСотрудник спасательного отряда Национальной гвардии эвакуирует ребенка
Сотрудник спасательного отряда Национальной гвардии эвакуирует ребенка
© AP Photo / Chris Seward
Сотрудник спасательного отряда Национальной гвардии эвакуирует ребенка. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Достигший берегов США тропический шторм "Фэй" ослаб до уровня тропической депрессии, сообщает американский Национальный центр по слежению за ураганами (NHC).
""Фэй" ослаб до тропической депрессии над юго-востоком Нью-Йорка", - говорится в сообщении центра. По его данным, скорость ветра достигает 56 километров в час.
Ранее сообщалось, что шторм "Фэй" достиг берегов штата Нью-Джерси на северо-востоке США. Предполагалось, что он пройдет над Нью-Йорком и другими штатами северо-запада США, где ожидаются ливневые дожди и сильный ветер. В пятницу президент США Дональд Трамп предупредил об угрозе шторма "Фэй", но заверил, что федеральные власти готовы к этому.
Работа спасателей в США
01:00
Тропический шторм "Фэй" достиг берегов Нью-Джерси
1002298
Обсудить 0
Дональд ТрампНью-Йорк (город)Нью-ДжерсиСШАВ мире
Рекомендуем
Акула
В Австралии подросток погиб при нападении акулы
Собака в вольере
Из приютов в Москве с начала года забрали почти 1,4 тысячи животных
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
В Госдепе рассказали, когда может быть заключен новый договор СНВ
Российские рубли
В России предложили провести деноминацию рубля
Группа Дятлова
Генпрокуратура назвала причину гибели группы Дятлова в 1959 году
На месте взрыва бытового газа в жилом многоквартирном доме в Нижнем Новгороде
СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в нижегородской девятиэтажке
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный Басманным судом Москвы до 9 сентября по обвинению в организации убийств бизнесменов в 2000-х годах
Кому выгоден арест Сергея Фургала
Смартфон
СМИ: банк Wells Fargo попросил ряд сотрудников удалить приложение TikTok
Певица Анита Цой
Певица Анита Цой вылечилась от COVID-19
Сотрудники сил безопасности в портовом городе Ла-Гуайра, Венесуэла. 3 мая 2020
Парламент Венесуэлы обвинил ЕС в легитимизации агрессии против страны
Упаковка таблеток
Доктор Комаровский рассказал о страшных последствиях приема антибиотиков
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский
Хаос в Америке помог Европе решить вопрос с "Северным потоком — 2"
Собор Святой Софии в Стамбуле
Президент Кипра раскритиковал превращение собора Святой Софии в мечеть
Люди проходят мимо табло с курсом индекса фондовой биржи Гонконга
"Это как ядерное оружие": США придумали, как наказать Китай
Тяжёлый атомный ракетный крейсер Адмирал Нахимов
"Он завоюет океан": какой корабль ВМФ России в одиночку сдержит флот НАТО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:33Кириенко призвал продолжать культурные проекты форума "Таврида"
17:29На двух американских базах в Японии ввели режим изоляции
17:27Рудковская "унизила" Риту Дакоту из-за люксовых сумок
17:26Во Всемирном совете церквей раскритиковали изменение статуса Святой Софии
17:22Число зараженных коронавирусом в Молдавии превысило 19,2 тысячи
17:19SpaceX отменила запуск десятой партии спутников Starlink
17:18Штабы Бабарико и Цепкало продолжают оспаривание забракованных подписей
17:16Госдеп предупредил американцев о риске необоснованного задержания в Китае
17:16Глава РФПИ рассказал об эффективности "Авифавира"
17:12В Испании задержали группировку, пересдававшую арендованные квартиры
17:06В Саудовской Аравии выявили 2994 новых случая заражения коронавирусом
17:05Число жертв COVID-19 в Ираке превысило три тысячи
17:02Украинские шахтеры завершили акцию протеста из-за долгов по зарплате
17:00Число заболевших COVID-19 в Кувейте превысило 54 тысячи человек
16:59Почти 30 беженцев вернулись в Сирию из-за рубежа за сутки
16:54В Германии столкнулись два планера
16:51В Хабаровском крае продлили ограничения по коронавирусу
16:48СМИ: Тегеран вернет ряд ограничений из-за роста случаев COVID-19
16:48В Пензенской области сняли запрет на работу общепита и торговых центров
16:44В Афганистане военный погиб при взрыве бомбы
Лента новостейМолния