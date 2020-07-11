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Певица Анита Цой вылечилась от COVID-19
Певица Анита Цой сообщила, что вылечилась от коронавирусной инфекции. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T08:57
культура
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анита цой
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анита цой

Певица Анита Цой вылечилась от COVID-19

08:57 11.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПевица Анита Цой
Певица Анита Цой
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Певица Анита Цой сообщила, что вылечилась от коронавирусной инфекции.
"Отрицательный анализ! Ура!!!" - написала она в своем Instagram-аккаунте в субботу.
В конце июня певицу госпитализировали с коронавирусной инфекцией в одну из московских городских больниц. По словам пресс-секретаря Цой, с первых дней пандемии артистка соблюдала самоизоляцию и все меры предосторожности, трудно сказать, где она могла заразиться.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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КультураКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анита Цой
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