Певица Анита Цой вылечилась от COVID-19

"Отрицательный анализ! Ура!!!" - написала она в своем Instagram-аккаунте в субботу.

В конце июня певицу госпитализировали с коронавирусной инфекцией в одну из московских городских больниц. По словам пресс-секретаря Цой, с первых дней пандемии артистка соблюдала самоизоляцию и все меры предосторожности, трудно сказать, где она могла заразиться.