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СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в нижегородской девятиэтажке
Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, возбуждено в Нижнем Новгороде после взрыва газовоздушной смеси в жилом... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T08:50
следственный комитет россии (ск рф)
нижний новгород
происшествия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, происшествия

СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в нижегородской девятиэтажке

08:50 11.07.2020
288
© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской областиНа месте взрыва бытового газа в жилом многоквартирном доме в Нижнем Новгороде
На месте взрыва бытового газа в жилом многоквартирном доме в Нижнем Новгороде
© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июл - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, возбуждено в Нижнем Новгороде после взрыва газовоздушной смеси в жилом доме, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Нижегородской области.
Сообщение о взрыве газовоздушной смеси с возгоранием в квартире на 6-м этаже девятиэтажного четырехподъездного панельного жилого дома на улице Краснодонцев, 17 в Нижнем Новгороде поступило в субботу в 4.25. Повреждены межквартирные перегородки, перекрытие между 6 и 7 этажами, нарушено остекление двух квартир и лестничного марша подъезда. В 05.28 объявлена ликвидация последствий пожара. По данным правительства региона, в результате происшествия пострадали 5 человек, двое из них госпитализированы, троим, получившим легкие травмы, помощь оказана на месте. МЧС сообщает о 4 пострадавших.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью статьи 238 УК Р (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей). В настоящее время следователи следственного управления и опытные следователи-криминалисты работают на месте происшествия, производят его тщательный осмотр, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование по уголовному делу продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.
На месте взрыва бытового газа в жилом многоквартирном доме в Нижнем Новгороде
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