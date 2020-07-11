СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в нижегородской девятиэтажке

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июл - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, возбуждено в Нижнем Новгороде после взрыва газовоздушной смеси в жилом доме, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Нижегородской области.
Сообщение о взрыве газовоздушной смеси с возгоранием в квартире на 6-м этаже девятиэтажного четырехподъездного панельного жилого дома на улице Краснодонцев, 17 в Нижнем Новгороде поступило в субботу в 4.25. Повреждены межквартирные перегородки, перекрытие между 6 и 7 этажами, нарушено остекление двух квартир и лестничного марша подъезда. В 05.28 объявлена ликвидация последствий пожара. По данным правительства региона, в результате происшествия пострадали 5 человек, двое из них госпитализированы, троим, получившим легкие травмы, помощь оказана на месте. МЧС сообщает о 4 пострадавших.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью статьи 238 УК Р (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей). В настоящее время следователи следственного управления и опытные следователи-криминалисты работают на месте происшествия, производят его тщательный осмотр, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование по уголовному делу продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.