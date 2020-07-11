СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в нижегородской девятиэтажке

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью статьи 238 УК Р (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей). В настоящее время следователи следственного управления и опытные следователи-криминалисты работают на месте происшествия, производят его тщательный осмотр, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование по уголовному делу продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.