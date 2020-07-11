СМИ: банк Wells Fargo попросил ряд сотрудников удалить приложение TikTok

"Мы идентифицировали небольшое число сотрудников Wells Fargo с корпоративными устройствами, на которых был установлен TikTok", - заявил агентству представитель банка. По его словам "в связи с беспокойством по поводу защиты личной информации и контроля и мер по безопасности TikTok, а также потому, что корпоративные устройства должны использоваться только для работы, мы дали указания этим сотрудникам удалить приложение с устройств".