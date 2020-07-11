СМИ: банк Wells Fargo попросил ряд сотрудников удалить приложение TikTok

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Один из крупнейших американских банков Wells Fargo потребовал от нескольких сотрудников удалить китайское приложение TikTok с корпоративных телефонов, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на официального представителя банка.
"Мы идентифицировали небольшое число сотрудников Wells Fargo с корпоративными устройствами, на которых был установлен TikTok", - заявил агентству представитель банка. По его словам "в связи с беспокойством по поводу защиты личной информации и контроля и мер по безопасности TikTok, а также потому, что корпоративные устройства должны использоваться только для работы, мы дали указания этим сотрудникам удалить приложение с устройств".
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В пятницу стало известно, что компания Amazon попросила своих сотрудников удалить TikTok со своих мобильных телефонов, сославшись на риски, связанные с безопасностью. Позже компания сообщила, что разосланное сотрудникам предложение было послано по ошибке.
Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил слова госсекретаря Майка Помпео о том, что Вашингтон рассматривает возможность запретить работу на территории страны китайского приложения TikTok.
TikTok – приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно является лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
Wells Fargo входит в так называемую "большую четверку" банков США вместе с основными конкурентами — Bank of America, Citigroup и JP Morgan Chase. Wells Fargo предоставляет диверсифицированные финансовые и страховые услуги, в его управлении находятся активы почти на 2 триллиона долларов. Число сотрудников составляет около 268 тысяч человек в 42 странах и территориях. Штаб-квартира банковской группы находится в Су-Фолсе (штат Южная Дакота, США).
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