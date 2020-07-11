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Трое подростков погибли в ДТП в Башкирии
Трое подростков погибли в ДТП на трассе в Башкирии, сообщает ГУ МЧС по республике. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T09:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кармаскалинский район
происшествия
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кармаскалинский район
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кармаскалинский район, происшествия

Трое подростков погибли в ДТП в Башкирии

08:37 11.07.2020 (обновлено: 09:00 11.07.2020)
6840
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Машина скорой помощи. Архивное фото
УФА, 11 июн - РИА Новости. Трое подростков погибли в ДТП на трассе в Башкирии, сообщает ГУ МЧС по республике.
По данным ведомства, авария произошла с участием автомобиля ВАЗ 2109 на автодороге межмуниципального значения Булгаково – Бекетово.
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"На место направлены силы и средства МЧС России, медики и сотрудники ГИБДД. К сожалению, в результате ДТП погибли 3 детей, один 2002, двое 2004 года рождения", - сообщает ГУ МЧС по Башкирии.
Начальник Госавтоинспекции региона Динар Гильмутдинов в своем блоге сообщает, что авария с жертвами произошла около 4.00 (2.00 мск).
"В дежурную часть поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Кармаскалинском районе на 4 километре автодороги Булгаково-Бузовязы. С выездом обнаружено транспортное средство, ВАЗ-2109, с признаками ДТП и трое погибших молодых людей. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Подробности уточняются", - сообщил Гильмутдинов.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Кармаскалинский районПроисшествия
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