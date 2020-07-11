Трое подростков погибли в ДТП в Башкирии

УФА, 11 июн - РИА Новости. Трое подростков погибли в ДТП на трассе в Башкирии, сообщает ГУ МЧС по республике.
По данным ведомства, авария произошла с участием автомобиля ВАЗ 2109 на автодороге межмуниципального значения Булгаково – Бекетово.
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"На место направлены силы и средства МЧС России, медики и сотрудники ГИБДД. К сожалению, в результате ДТП погибли 3 детей, один 2002, двое 2004 года рождения", - сообщает ГУ МЧС по Башкирии.
Начальник Госавтоинспекции региона Динар Гильмутдинов в своем блоге сообщает, что авария с жертвами произошла около 4.00 (2.00 мск).
"В дежурную часть поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Кармаскалинском районе на 4 километре автодороги Булгаково-Бузовязы. С выездом обнаружено транспортное средство, ВАЗ-2109, с признаками ДТП и трое погибших молодых людей. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Подробности уточняются", - сообщил Гильмутдинов.