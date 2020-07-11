Трое подростков погибли в ДТП в Башкирии

По данным ведомства, авария произошла с участием автомобиля ВАЗ 2109 на автодороге межмуниципального значения Булгаково – Бекетово.

В Волгоградской области завели дело после ДТП с пятью подростками

В Волгоградской области завели дело после ДТП с пятью подростками

"На место направлены силы и средства МЧС России, медики и сотрудники ГИБДД. К сожалению, в результате ДТП погибли 3 детей, один 2002, двое 2004 года рождения", - сообщает ГУ МЧС по Башкирии.