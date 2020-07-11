https://ria.ru/20200711/1574200310.html
Посольство России анонсировало вывозные рейсы из Еревана
Посольство России в Армении сообщило в субботу о планируемых 17 и 19 июля вывозных рейсах из Еревана в Сочи и Екатеринбург в условиях ограничения воздушного... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T08:32
2020-07-11T08:32
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
коронавирус covid-19
сочи
екатеринбург
армения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155574/79/1555747984_0:55:2248:1320_1400x0_80_0_0_a9e6cfbb28498af270dcc6fcb6c1136a.jpg
https://ria.ru/20200710/1574194052.html
https://ria.ru/20200710/1574190074.html
сочи
екатеринбург
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155574/79/1555747984_0:55:2248:1320_1400x0_80_0_0_a9e6cfbb28498af270dcc6fcb6c1136a.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155574/79/1555747984_11:0:2010:1499_1400x0_80_0_0_cfafe823f2ed22e4066dc16a0984712b.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155574/79/1555747984_348:0:1847:1499_1400x0_80_0_0_76c2654b614ee71ef3f34004f51097c4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, сочи, екатеринбург, армения
ЕРЕВАН, 11 июл – РИА Новости.
Посольство России в Армении
сообщило в субботу о планируемых 17 и 19 июля вывозных рейсах из Еревана
в Сочи
и Екатеринбург
в условиях ограничения воздушного сообщения из-за мер по борьбе с распространением коронавируса.
"Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию… на 17 июля назначен рейс Ереван – Сочи. Номер рейса и время вылета уточняются", - говорится в сообщении, размещенном на странице посольства в Facebook
.
Отмечается, этот перелет возможен для жителей Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской, Воронежской, Астраханской, Волгоградской областей, Адыгеи, Калмыкии, Карачаево-Черкессии, Крыма, Севастополя.
В дипмиссии заявили также, что на 19 июля назначен рейс Ереван – Екатеринбург. Номер и время вылета рейса уточняются. Им смогут воспользоваться жители Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областей, Пермского края, Башкортостана, Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Коми, Ямало-Ненецкого автономного округа.
Зарегистрироваться на рейсы необходимо по ссылке https://www.gosuslugi.ru/395443/1
. Количество мест на борту ограничено. Списки будут формироваться на основании регистрации на госуслугах, отмечается в сообщении.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.