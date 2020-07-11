Посольство России анонсировало вывозные рейсы из Еревана

В дипмиссии заявили также, что на 19 июля назначен рейс Ереван – Екатеринбург. Номер и время вылета рейса уточняются. Им смогут воспользоваться жители Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областей, Пермского края, Башкортостана, Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Коми, Ямало-Ненецкого автономного округа.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.