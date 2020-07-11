https://ria.ru/20200711/1574200138.html
Очередной чартер доставит из Кишинева в Москву 32 россиян
Авиакомпания Air Moldova в субботу доставит чартерным рейсом из Кишинева в Краснодар 32 граждан России, сообщил РИА Новости вице-консул посольства России в... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T08:18
2020-07-11T08:18
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
коронавирус covid-19
россия
молдавия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, россия, молдавия
КИШИНЕВ, 11 июл - РИА Новости.
Авиакомпания Air Moldova в субботу доставит чартерным рейсом из Кишинева
в Краснодар 32 граждан России, сообщил РИА Новости вице-консул посольства России в Молдавии
Виктор Яшенин.
Власти Молдавии с 17 марта приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников были организованы чартеры на родину.
"Самолет вылетел из Кишинева в Краснодар вовремя (6.55 мск), это был очень компактный рейс, у него на борту было 32 гражданина России", - сказал Яшенин.
К регистрации на рейс были допущены жители Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Адыгея, Карачаево-Черкесской Республики и Ростовской области.
Ранее дипмиссией в тесной координации с российскими и молдавскими авиакомпаниями было организовано 12 чартерных рейсов, которыми вылетели более 1700 граждан.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.