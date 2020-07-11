Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200711/1574200138.html
Очередной чартер доставит из Кишинева в Москву 32 россиян
Авиакомпания Air Moldova в субботу доставит чартерным рейсом из Кишинева в Краснодар 32 граждан России, сообщил РИА Новости вице-консул посольства России в... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T08:18
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
коронавирус covid-19
россия
молдавия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569275887_0:160:3073:1888_1400x0_80_0_0_b0d1a286599abd2b1a48763b80974ec3.jpg
https://ria.ru/20200710/1574186491.html
россия
молдавия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569275887_0:160:3073:1888_1400x0_80_0_0_b0d1a286599abd2b1a48763b80974ec3.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569275887_171:0:2900:2047_1400x0_80_0_0_f435369d5fc93b012b7502670d4652d6.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569275887_572:0:2619:2047_1400x0_80_0_0_1cec9c830b7aebf8ea0649c9457af4b3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, россия, молдавия

Очередной чартер доставит из Кишинева в Москву 32 россиян

08:18 11.07.2020
1180
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 777-3MO в небе над Москвой
Самолет Boeing 777-3MO в небе над Москвой
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
КИШИНЕВ, 11 июл - РИА Новости. Авиакомпания Air Moldova в субботу доставит чартерным рейсом из Кишинева в Краснодар 32 граждан России, сообщил РИА Новости вице-консул посольства России в Молдавии Виктор Яшенин.
Власти Молдавии с 17 марта приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников были организованы чартеры на родину.
"Самолет вылетел из Кишинева в Краснодар вовремя (6.55 мск), это был очень компактный рейс, у него на борту было 32 гражданина России", - сказал Яшенин.
К регистрации на рейс были допущены жители Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Адыгея, Карачаево-Черкесской Республики и Ростовской области.
Ранее дипмиссией в тесной координации с российскими и молдавскими авиакомпаниями было организовано 12 чартерных рейсов, которыми вылетели более 1700 граждан.
Пассажирский самолет Boeing 777
Вчера, 18:06Распространение нового коронавируса
Голикова предложила определить страны для возобновления авиасообщения
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
010015
Обсудить 0
Приостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияМолдавия
Рекомендуем
Российские рубли
В России предложили провести деноминацию рубля
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский
Хаос в Америке помог Европе решить вопрос с "Северным потоком — 2"
Группа Дятлова
Генпрокуратура назвала причину гибели группы Дятлова в 1959 году
Люди проходят мимо табло с курсом индекса фондовой биржи Гонконга
"Это как ядерное оружие": США придумали, как наказать Китай
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Эксперты оценили идею деноминации рубля
Актриса Елизавета Арзамасова на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
Звезда "Папиных дочек" ответила на критику ее отношений с Авербухом
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировали в Москве
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный Басманным судом Москвы до 9 сентября по обвинению в организации убийств бизнесменов в 2000-х годах
Кому выгоден арест Сергея Фургала
Упаковка таблеток
Доктор Комаровский рассказал о страшных последствиях приема антибиотиков
Тяжёлый атомный ракетный крейсер Адмирал Нахимов
"Он завоюет океан": какой корабль ВМФ России в одиночку сдержит флот НАТО
Мила Кузнецова — рекордсменка Украины в номинации Самая большая женская натуральная грудь
На Украине определили обладательницу самого большого бюста
ORC — Odd Radio Circles
Астрономы обнаружили в космосе загадочные круглые объекты
Такси у здания Международного аэропорта Симферополь имени И. К. Айвазовского
"Россия" открыла прямые авиарейсы из Владивостока в Симферополь
Флаг ЛГБТ-сообщества на здании посольства США в Москве
МИД подготовил меры из-за появления флага ЛГБТ на зданиях посольств
Крым
Экс-депутат Рады рассказал о новом "гвозде в невозврат" Крыма на Украину
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:33Кириенко призвал продолжать культурные проекты форума "Таврида"
17:29На двух американских базах в Японии ввели режим изоляции
17:27Рудковская "унизила" Риту Дакоту из-за люксовых сумок
17:26Во Всемирном совете церквей раскритиковали изменение статуса Святой Софии
17:22Число зараженных коронавирусом в Молдавии превысило 19,2 тысячи
17:19SpaceX отменила запуск десятой партии спутников Starlink
17:18Штабы Бабарико и Цепкало продолжают оспаривание забракованных подписей
17:16Госдеп предупредил американцев о риске необоснованного задержания в Китае
17:16Глава РФПИ рассказал об эффективности "Авифавира"
17:12В Испании задержали группировку, пересдававшую арендованные квартиры
17:06В Саудовской Аравии выявили 2994 новых случая заражения коронавирусом
17:05Число жертв COVID-19 в Ираке превысило три тысячи
17:02Украинские шахтеры завершили акцию протеста из-за долгов по зарплате
17:00Число заболевших COVID-19 в Кувейте превысило 54 тысячи человек
16:59Почти 30 беженцев вернулись в Сирию из-за рубежа за сутки
16:54В Германии столкнулись два планера
16:51В Хабаровском крае продлили ограничения по коронавирусу
16:48СМИ: Тегеран вернет ряд ограничений из-за роста случаев COVID-19
16:48В Пензенской области сняли запрет на работу общепита и торговых центров
16:44В Афганистане военный погиб при взрыве бомбы
Лента новостейМолния