Очередной чартер доставит из Кишинева в Москву 32 россиян

КИШИНЕВ, 11 июл - РИА Новости. Авиакомпания Air Moldova в субботу доставит чартерным рейсом из Авиакомпания Air Moldova в субботу доставит чартерным рейсом из Кишинева в Краснодар 32 граждан России, сообщил РИА Новости вице-консул посольства России в Молдавии Виктор Яшенин.

Власти Молдавии с 17 марта приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников были организованы чартеры на родину.

"Самолет вылетел из Кишинева в Краснодар вовремя (6.55 мск), это был очень компактный рейс, у него на борту было 32 гражданина России", - сказал Яшенин.

К регистрации на рейс были допущены жители Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Адыгея, Карачаево-Черкесской Республики и Ростовской области.

Ранее дипмиссией в тесной координации с российскими и молдавскими авиакомпаниями было организовано 12 чартерных рейсов, которыми вылетели более 1700 граждан.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.