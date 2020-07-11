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Жильцов дома в Нижнем Новгороде разместили в школе после взрыва газа
Жильцов девятиэтажки в Нижнем Новгороде, где взорвался газ, разместили в соседней школе, людей обеспечивают питанием и водой, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T08:48
нижний новгород
происшествия
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353
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нижний новгород, происшествия

Жильцов дома в Нижнем Новгороде разместили в школе после взрыва газа

08:11 11.07.2020 (обновлено: 08:48 11.07.2020)
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© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской областиНа месте взрыва бытового газа в жилом многоквартирном доме в Нижнем Новгороде
На месте взрыва бытового газа в жилом многоквартирном доме в Нижнем Новгороде
© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июл - РИА Новости. Жильцов девятиэтажки в Нижнем Новгороде, где взорвался газ, разместили в соседней школе, людей обеспечивают питанием и водой, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Сообщение о взрыве газовоздушной смеси с возгоранием в квартире на 6 этаже девятиэтажного четырехподъездного панельного жилого дома на улице Краснодонцев, 17 в Нижнем Новгороде поступило в субботу в 4.25. Повреждены межквартирные перегородки, перекрытие между 6 и 7 этажами, нарушено остекление двух квартир и лестничного марша подъезда. В 05.28 объявлена ликвидация последствий пожара. По данным правительства региона, в результате происшествия пострадали 5 человек, двое из них госпитализированы, троим, получившим легкие травмы, помощь оказана на месте.
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В свою очередь пресс-служба регионального управления МЧС сообщает о 4 пострадавших при взрыве газа. "Всего 4 пострадавших, из них двое госпитализированы. Двоим помощь оказана на месте, необходимости в их госпитализации не было", - заявили в ГУМЧС по Нижегородской области.
"Сразу после происшествия были эвакуированы 28 человек. Однако, чтобы убедиться в безопасности конструкций здания, из дома временно эвакуировали в общей сложности 124 человека из 324 проживающих в нем. Пока они находятся в здании школы №127, людей обеспечивают питанием и водой. Как только специалисты завершат исследование конструкций здания, жители вернутся в свои квартиры. Если потребуется, жильцам квартиры, где произошел взрыв бытового газа, выделят временное жилье", - цитирует пресс-служба правительства региона слова губернатора Глеба Никитина.
Глава региона поручил своему заместителю Дмитрию Краснову, а также региональному минздраву, службам быстрого реагирования и администрации Нижнего Новгорода оказать всю необходимую помощь жильцам дома №17 по улице Краснодонцев. "Сейчас Краснов проводит комиссию по ЧС с участием всех служб быстрого реагирования и администрации Нижнего Новгорода", - добавил он.
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