Жильцов дома в Нижнем Новгороде разместили в школе после взрыва газа

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июл - РИА Новости. Жильцов девятиэтажки в Жильцов девятиэтажки в Нижнем Новгороде , где взорвался газ, разместили в соседней школе, людей обеспечивают питанием и водой, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области

Сообщение о взрыве газовоздушной смеси с возгоранием в квартире на 6 этаже девятиэтажного четырехподъездного панельного жилого дома на улице Краснодонцев, 17 в Нижнем Новгороде поступило в субботу в 4.25. Повреждены межквартирные перегородки, перекрытие между 6 и 7 этажами, нарушено остекление двух квартир и лестничного марша подъезда. В 05.28 объявлена ликвидация последствий пожара. По данным правительства региона, в результате происшествия пострадали 5 человек, двое из них госпитализированы, троим, получившим легкие травмы, помощь оказана на месте.

В свою очередь пресс-служба регионального управления МЧС сообщает о 4 пострадавших при взрыве газа. "Всего 4 пострадавших, из них двое госпитализированы. Двоим помощь оказана на месте, необходимости в их госпитализации не было", - заявили в ГУМЧС по Нижегородской области.

"Сразу после происшествия были эвакуированы 28 человек. Однако, чтобы убедиться в безопасности конструкций здания, из дома временно эвакуировали в общей сложности 124 человека из 324 проживающих в нем. Пока они находятся в здании школы №127, людей обеспечивают питанием и водой. Как только специалисты завершат исследование конструкций здания, жители вернутся в свои квартиры. Если потребуется, жильцам квартиры, где произошел взрыв бытового газа, выделят временное жилье", - цитирует пресс-служба правительства региона слова губернатора Глеба Никитина.