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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200711/1574200031.html
Греческий политик предложил ввести санкции против Турции
Греция после решения Турции превратить собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть должна немедленно ввести санкции против Анкары, закрыть турецкое консульство в... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T08:08
религия и мировоззрение
собор святой софии в турции
ситуация вокруг собора святой софии
европарламент
нотис мариас
новости - религия и мировоззрение
юнеско
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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собор святой софии в турции, ситуация вокруг собора святой софии, европарламент, нотис мариас, новости - религия и мировоззрение, юнеско, евросоюз, стамбул, сша, в мире

Греческий политик предложил ввести санкции против Турции

08:07 11.07.2020 (обновлено: 08:08 11.07.2020)
2330
© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанкТуристы в соборе Святой Софии в Стамбуле
Туристы в соборе Святой Софии в Стамбуле
© Sputnik / Бурджу Окутан
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Туристы в соборе Святой Софии в Стамбуле. Архивное фото
АФИНЫ, 11 июл - РИА Новости. Греция после решения Турции превратить собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть должна немедленно ввести санкции против Анкары, закрыть турецкое консульство в Комотини, музей Кемаля Ататюрка в Салониках, границы с Турцией, не открывать мечеть в Вотаникосе и закрыть сотни нелегальных мечетей, заявил РИА Новости бывший депутат Европарламента, президент партии "Греция – другой путь" Нотис Мариас.
Он является профессором Университета Крита, где преподает институциональное устройство Евросоюза.
Собор Святой Софии в Стамбуле
02:19
Париж сожалеет о решении Турции изменить статус собора Святой Софии
Госсовет Турции - высший административный суд страны - в пятницу аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.
"В течение многих лет Эрдоган готовил превращение собора Святой Софии в мечеть. По этой причине, будучи депутатом Европарламента в период 2014–2019 годов, я неоднократно осуждал его в своих выступлениях перед Европейским парламентом", - заявил Мариас.
Он назвал решение Эрдогана по собору провокационным, неисторичным, абсолютно незаконным.
"Оно нарушает решение ЮНЕСКО объявить собор Святой Софии объектом Всемирного наследия. Собор Святой Софии - не добыча Эрдогана, он принадлежит всему человечеству. Это символ христианства. Превратив его в мечеть, Эрдоган провоцирует и оскорбляет не только христиан, но и все человечество", - сказал политик.
"Мировое цивилизованное сообщество должно противостоять вызову Турции и на дилемму "культура или варварство" ответить "нет варварству, нет нетерпимости, нет исламскому фундаментализму", - сказал Мариас.
По его словам, незаконное решение Эрдогана превратить собор Святой Софии в мечеть уже было осуждено Грецией, Россией, ЕС и США, а также всеми христианскими религиозными лидерами.
"В этом контексте послание Московского Патриархата стало особенно громким", - считает политик.
Собор Святой Софии в Стамбуле
Вчера, 23:49Религия и мировоззрение
Российский муфтий прокомментировал решение Турции по собору Святой Софии
По его мнению, мировое сообщество, ЮНЕСКО, Европейский Союз и весь цивилизованный мир должны объявить о непрекращающейся борьбе за то, чтобы собор Святой Софии оставался музеем и объектом Всемирного наследия, а православные народы, греки и русские, должны стоять вместе на переднем крае борьбы против этого "современного падения Святой Софии, против осквернения самого большого храма православия, против оскорбления нашей христианской веры".
Политик предложил жесткие ответные меры.
"Греция должна немедленно ввести санкции против Турции. Закрыть турецкое консульство в Комотини (где проживает мусульманское меньшинство), закрыть музей Кемаля в Салониках, закрыть границы с Турцией, запретив любое перемещение людей и товаров, не открывать мечеть в Вотаникосе, закрыть сотни подпольных мечетей, которыми управляют нелегальные иммигранты", - заявил политик.
"В то же время Греция должна призвать ЕС наложить экономические санкции на Турцию, включая запрет на финансирование Турции из ЕС и Европейского инвестиционного банка, замораживание активов турецких чиновников, запрет на въезд турецких чиновников в ЕС и эмбарго на импорт турецких продуктов в Евросоюз. Только так мы отправим сообщение Эрдогану, что собор Святой Софии является и остается величайшим храмом православия, который он не может осквернить своими действиями", - сказал Мариас.
Собор Святой Софии в Стамбуле
Вчера, 23:13
США разочарованы решением Турции по собору Святой Софии
Музей основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка в Салониках ежегодно посещают десятки тысяч туристов из Турции.
Что касается мечетей в Греции, то через несколько месяцев ожидалось открытие мечети в афинском районе Вотаникос. Афины остаются последней европейской столицей, где нет мечети. После провозглашения независимости от Османской империи в 1832 году ни одно правительство Греции не разрешало строить мечеть в Афинах. В столице Греции проживают десятки тысяч мусульман из стран Ближнего Востока, Африки и Индийского субконтинента. Молятся они в нелегальных молельнях.
Айя-София была основана христианским императором Юстинианом и была открыта 27 декабря 537 года. Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Решение сделать из Айя Софии мечеть вызвало резкую реакцию во многих странах мира.
Злой рок Святой Софии: символ Византии, превращенный в мечеть
© AP Photo / STR

Софийский собор в Константинополе (ныне Стамбул) более тысячи лет был крупнейшим христианским храмом в мире.

Собор Святой Софии в Стамбуле
1 из 14

Софийский собор в Константинополе (ныне Стамбул) более тысячи лет был крупнейшим христианским храмом в мире.

© AP Photo / STR
© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанк

Храм, основанный императором Юстинианом и открытый 27 декабря 537 года, практически сразу стали называть великим.

Туристы в соборе Святой Софии в Стамбуле
2 из 14

Храм, основанный императором Юстинианом и открытый 27 декабря 537 года, практически сразу стали называть великим.

© Sputnik / Бурджу Окутан
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© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанк

Собор и прилегавшие постройки были покрыты мозаиками, иконами и картинами на темы Священного Писания.

Собор Святой Софии в Стамбуле
3 из 14

Собор и прилегавшие постройки были покрыты мозаиками, иконами и картинами на темы Священного Писания.

© Sputnik / Бурджу Окутан
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© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанк

Собор Святой Софии считался символом могущества Византийской империи.

Собор Святой Софии в Стамбуле
4 из 14

Собор Святой Софии считался символом могущества Византийской империи.

© Sputnik / Бурджу Окутан
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© AP Photo / Emrah Gurel

Храм был резиденций Патриарха Константинопольского и постоянным местом коронации византийских императоров.

Собор Святой Софии в Стамбуле
5 из 14

Храм был резиденций Патриарха Константинопольского и постоянным местом коронации византийских императоров.

© AP Photo / Emrah Gurel
© AFP 2020 / Ozan Kose

В 1453 году Константинополь, бывший главным центром православия, захватили турки.

Собор Святой Софии в Стамбуле
6 из 14

В 1453 году Константинополь, бывший главным центром православия, захватили турки.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AFP 2020 / Ozan Kose

Собор Святой Софии был разграблен и вскоре превращен в мечеть Айя-София.

Собор Святой Софии в Стамбуле
7 из 14

Собор Святой Софии был разграблен и вскоре превращен в мечеть Айя-София.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AFP 2020 / Ozan Kose

В XV—XVI веках к храму пристроили четыре минарета и добавили контрфорсы, изменившие первоначальный облик собора.

Собор Святой Софии в Стамбуле
8 из 14

В XV—XVI веках к храму пристроили четыре минарета и добавили контрфорсы, изменившие первоначальный облик собора.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AP Photo / STR

Многие мозаики и фрески замазали штукатуркой.

Собор Святой Софии в Стамбуле
9 из 14

Многие мозаики и фрески замазали штукатуркой.

© AP Photo / STR
© AFP 2020 / Ozan Kose

Собор Святой Софии в Стамбуле.

Кошка в соборе Святой Софии в Стамбуле
10 из 14

Собор Святой Софии в Стамбуле.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AFP 2020 / Ozan Kose

Святая София была главной мечетью столицы Османской империи почти пять веков.

Собор Святой Софии в Стамбуле
11 из 14

Святая София была главной мечетью столицы Османской империи почти пять веков.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AFP 2020 / Ozan Kose

В 1935 году основатель современной Турции Мустафа Кемаль Ататюрк распорядился сделать Айя-Софию музеем.

Собор Святой Софии в Стамбуле
12 из 14

В 1935 году основатель современной Турции Мустафа Кемаль Ататюрк распорядился сделать Айя-Софию музеем.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AFP 2020 / Ozan Kose

В 1985 году музей был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мужчина в соборе Святой Софии в Стамбуле
13 из 14

В 1985 году музей был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AP Photo / Emrah Gurel

Дискуссии о статусе собора возобновились с новой силой после того, как 29 мая, в годовщину падения Константинополя, в храме прошло чтение Корана.

Собор Святой Софии в Стамбуле
14 из 14

Дискуссии о статусе собора возобновились с новой силой после того, как 29 мая, в годовщину падения Константинополя, в храме прошло чтение Корана.

© AP Photo / Emrah Gurel
1 из 14

Софийский собор в Константинополе (ныне Стамбул) более тысячи лет был крупнейшим христианским храмом в мире.

© AP Photo / STR
2 из 14

Храм, основанный императором Юстинианом и открытый 27 декабря 537 года, практически сразу стали называть великим.

© Sputnik / Бурджу Окутан
Перейти в фотобанк
3 из 14

Собор и прилегавшие постройки были покрыты мозаиками, иконами и картинами на темы Священного Писания.

© Sputnik / Бурджу Окутан
Перейти в фотобанк
4 из 14

Собор Святой Софии считался символом могущества Византийской империи.

© Sputnik / Бурджу Окутан
Перейти в фотобанк
5 из 14

Храм был резиденций Патриарха Константинопольского и постоянным местом коронации византийских императоров.

© AP Photo / Emrah Gurel
6 из 14

В 1453 году Константинополь, бывший главным центром православия, захватили турки.

© AFP 2020 / Ozan Kose
7 из 14

Собор Святой Софии был разграблен и вскоре превращен в мечеть Айя-София.

© AFP 2020 / Ozan Kose
8 из 14

В XV—XVI веках к храму пристроили четыре минарета и добавили контрфорсы, изменившие первоначальный облик собора.

© AFP 2020 / Ozan Kose
9 из 14

Многие мозаики и фрески замазали штукатуркой.

© AP Photo / STR
10 из 14

Собор Святой Софии в Стамбуле.

© AFP 2020 / Ozan Kose
11 из 14

Святая София была главной мечетью столицы Османской империи почти пять веков.

© AFP 2020 / Ozan Kose
12 из 14

В 1935 году основатель современной Турции Мустафа Кемаль Ататюрк распорядился сделать Айя-Софию музеем.

© AFP 2020 / Ozan Kose
13 из 14

В 1985 году музей был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

© AFP 2020 / Ozan Kose
14 из 14

Дискуссии о статусе собора возобновились с новой силой после того, как 29 мая, в годовщину падения Константинополя, в храме прошло чтение Корана.

© AP Photo / Emrah Gurel
4620127
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Религия и мировоззрениеСобор Святой Софии в ТурцииСитуация вокруг собора Святой СофииЕвропарламентНотис МариасНовости - Религия и мировоззрениеЮНЕСКОЕвросоюзСтамбулСШАВ мире
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