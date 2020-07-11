Греческий политик предложил ввести санкции против Турции

Туристы в соборе Святой Софии в Стамбуле. Архивное фото

Туристы в соборе Святой Софии в Стамбуле

Он является профессором Университета Крита , где преподает институциональное устройство Евросоюза

Госсовет Турции - высший административный суд страны - в пятницу аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.

"В течение многих лет Эрдоган готовил превращение собора Святой Софии в мечеть. По этой причине, будучи депутатом Европарламента в период 2014–2019 годов, я неоднократно осуждал его в своих выступлениях перед Европейским парламентом", - заявил Мариас.

Он назвал решение Эрдогана по собору провокационным, неисторичным, абсолютно незаконным.

"Оно нарушает решение ЮНЕСКО объявить собор Святой Софии объектом Всемирного наследия. Собор Святой Софии - не добыча Эрдогана, он принадлежит всему человечеству. Это символ христианства. Превратив его в мечеть, Эрдоган провоцирует и оскорбляет не только христиан, но и все человечество", - сказал политик.

"Мировое цивилизованное сообщество должно противостоять вызову Турции и на дилемму "культура или варварство" ответить "нет варварству, нет нетерпимости, нет исламскому фундаментализму", - сказал Мариас.

По его словам, незаконное решение Эрдогана превратить собор Святой Софии в мечеть уже было осуждено Грецией, Россией, ЕС и США , а также всеми христианскими религиозными лидерами.

"В этом контексте послание Московского Патриархата стало особенно громким", - считает политик.

По его мнению, мировое сообщество, ЮНЕСКО, Европейский Союз и весь цивилизованный мир должны объявить о непрекращающейся борьбе за то, чтобы собор Святой Софии оставался музеем и объектом Всемирного наследия, а православные народы, греки и русские, должны стоять вместе на переднем крае борьбы против этого "современного падения Святой Софии, против осквернения самого большого храма православия, против оскорбления нашей христианской веры".

Политик предложил жесткие ответные меры.

"Греция должна немедленно ввести санкции против Турции. Закрыть турецкое консульство в Комотини (где проживает мусульманское меньшинство), закрыть музей Кемаля в Салониках, закрыть границы с Турцией, запретив любое перемещение людей и товаров, не открывать мечеть в Вотаникосе, закрыть сотни подпольных мечетей, которыми управляют нелегальные иммигранты", - заявил политик.

"В то же время Греция должна призвать ЕС наложить экономические санкции на Турцию, включая запрет на финансирование Турции из ЕС и Европейского инвестиционного банка, замораживание активов турецких чиновников, запрет на въезд турецких чиновников в ЕС и эмбарго на импорт турецких продуктов в Евросоюз. Только так мы отправим сообщение Эрдогану, что собор Святой Софии является и остается величайшим храмом православия, который он не может осквернить своими действиями", - сказал Мариас.

Музей основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка в Салониках ежегодно посещают десятки тысяч туристов из Турции.

Что касается мечетей в Греции, то через несколько месяцев ожидалось открытие мечети в афинском районе Вотаникос. Афины остаются последней европейской столицей, где нет мечети. После провозглашения независимости от Османской империи в 1832 году ни одно правительство Греции не разрешало строить мечеть в Афинах. В столице Греции проживают десятки тысяч мусульман из стран Ближнего Востока, Африки и Индийского субконтинента. Молятся они в нелегальных молельнях.

Айя-София была основана христианским императором Юстинианом и была открыта 27 декабря 537 года. Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.