СЦКК зафиксировал один обстрел территории ЛНР со стороны ВСУ за сутки

ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, с 8 июля украинские силовики не нарушали режим тишины.
"За 10 июля со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ЛНР.
Он сообщил, что украинские силовики вели огонь из стрелкового оружия по подконтрольному ЛНР селу Нижнее Лозовое.
В Генпрокуратуре ЛНР уточнили РИА Новости, что сотрудники ведомства в пятницу зафиксировали еще один обстрел со стороны ВС Украины подконтрольного республике населенного пункта Голубовское.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.