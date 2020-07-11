Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200711/1574199969.html
СЦКК зафиксировал один обстрел территории ЛНР со стороны ВСУ за сутки
Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T08:03
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
оон
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155956/65/1559566561_0:201:3065:1925_1400x0_80_0_0_28b49ef1facfe73998325726d66ee09c.jpg
https://ria.ru/20200710/1574183529.html
https://ria.ru/20200710/1574172368.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155956/65/1559566561_0:201:3065:1925_1400x0_80_0_0_28b49ef1facfe73998325726d66ee09c.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155956/65/1559566561_336:0:3065:2047_1400x0_80_0_0_df11009e8478ea012d404636b6a3afbc.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155956/65/1559566561_920:0:2967:2047_1400x0_80_0_0_6f0bc784a457dd5228e280b336233deb.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, оон, украина, в мире

СЦКК зафиксировал один обстрел территории ЛНР со стороны ВСУ за сутки

08:03 11.07.2020
2404
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ЛНР в поселке Сокольники на линии соприкосновения в Луганской области
Военнослужащие ЛНР в поселке Сокольники на линии соприкосновения в Луганской области
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Военнослужащие ЛНР в поселке Сокольники на линии соприкосновения в Луганской области. Архивное фото
ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, с 8 июля украинские силовики не нарушали режим тишины.
Военнослужащие в Донбассе
Вчера, 17:22
ЛНР обвинила Киев в использовании запрещенных противопехотных мин
"За 10 июля со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ЛНР.
Он сообщил, что украинские силовики вели огонь из стрелкового оружия по подконтрольному ЛНР селу Нижнее Лозовое.
В Генпрокуратуре ЛНР уточнили РИА Новости, что сотрудники ведомства в пятницу зафиксировали еще один обстрел со стороны ВС Украины подконтрольного республике населенного пункта Голубовское.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Украинский военный
Вчера, 14:49
В ЛНР заявили об обстреле поселка со стороны силовиков
001071
Обсудить 0
Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныООНУкраинаВ мире
Рекомендуем
Работы по подготовке нового КПП Луганск-Счастье в Донбассе
В ЛНР начали оборудовать новые КПП
Кадры антиправительственного митинга в Белграде
Вучич пообещал разобраться с устроившими беспорядки в Белграде хулиганами
Машина скорой помощи
Трое подростков погибли в ДТП в Башкирии
Туристы в соборе Святой Софии в Стамбуле
Греческий политик предложил ввести санкции против Турции
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Кузбассе еще у 52 жителей выявили коронавирус
Такси у здания Международного аэропорта Симферополь имени И. К. Айвазовского
"Россия" открыла прямые авиарейсы из Владивостока в Симферополь
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
В инфекционной больнице №2 в Москве более 120 пациентов лечатся от COVID
Собака в вольере
Из приютов в Москве с начала года забрали почти 1,4 тысячи животных
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
Рябков: Россия ответит на попытки США обеспечить военное преимущество
Симферопольское водохранилище
В Крым прибыл первый эшелон с материалами для строительства водовода
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный Басманным судом Москвы до 9 сентября по обвинению в организации убийств бизнесменов в 2000-х годах
Кому выгоден арест Сергея Фургала
Сотрудники МЧС РФ и полиции на месте взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Нижним Новгороде
Жильцов дома в Нижнем Новгороде временно расселят после взрыва газа
Собор Святой Софии в Стамбуле
Российский муфтий прокомментировал решение Турции по собору Святой Софии
Сотрудники сил безопасности в портовом городе Ла-Гуайра, Венесуэла. 3 мая 2020
Парламент Венесуэлы обвинил ЕС в легитимизации агрессии против страны
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Названо новое нарушенное обещание Зеленского
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:33Кириенко призвал продолжать культурные проекты форума "Таврида"
17:29На двух американских базах в Японии ввели режим изоляции
17:27Рудковская "унизила" Риту Дакоту из-за люксовых сумок
17:26Во Всемирном совете церквей раскритиковали изменение статуса Святой Софии
17:22Число зараженных коронавирусом в Молдавии превысило 19,2 тысячи
17:19SpaceX отменила запуск десятой партии спутников Starlink
17:18Штабы Бабарико и Цепкало продолжают оспаривание забракованных подписей
17:16Госдеп предупредил американцев о риске необоснованного задержания в Китае
17:16Глава РФПИ рассказал об эффективности "Авифавира"
17:12В Испании задержали группировку, пересдававшую арендованные квартиры
17:06В Саудовской Аравии выявили 2994 новых случая заражения коронавирусом
17:05Число жертв COVID-19 в Ираке превысило три тысячи
17:02Украинские шахтеры завершили акцию протеста из-за долгов по зарплате
17:00Число заболевших COVID-19 в Кувейте превысило 54 тысячи человек
16:59Почти 30 беженцев вернулись в Сирию из-за рубежа за сутки
16:54В Германии столкнулись два планера
16:51В Хабаровском крае продлили ограничения по коронавирусу
16:48СМИ: Тегеран вернет ряд ограничений из-за роста случаев COVID-19
16:48В Пензенской области сняли запрет на работу общепита и торговых центров
16:44В Афганистане военный погиб при взрыве бомбы
Лента новостейМолния