СЦКК зафиксировал один обстрел территории ЛНР со стороны ВСУ за сутки

Военнослужащие ЛНР в поселке Сокольники на линии соприкосновения в Луганской области. Архивное фото

Военнослужащие ЛНР в поселке Сокольники на линии соприкосновения в Луганской области

ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным представительства ЛНР в СЦКК, с 8 июля украинские силовики не нарушали режим тишины.

"За 10 июля со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ЛНР.

Он сообщил, что украинские силовики вели огонь из стрелкового оружия по подконтрольному ЛНР селу Нижнее Лозовое.

В Генпрокуратуре ЛНР уточнили РИА Новости, что сотрудники ведомства в пятницу зафиксировали еще один обстрел со стороны ВС Украины подконтрольного республике населенного пункта Голубовское.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР ДНР , которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН , жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.