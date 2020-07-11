В инфекционной больнице №2 в Москве более 120 пациентов лечатся от COVID

"В больнице 594 человека (в том числе 18 в реанимации), из них: 192 человека с подозрением на COVID/123 случая подтверждено лабораторно, из них: 4/4 детей, 8/8 беременных, рожениц и родильниц, 3/3 человека в хирургическом отделении, 7/7 пациентов в реанимации (на ИВЛ 4)", - написала Краснова в соцсети Facebook.