https://ria.ru/20200711/1574199889.html
В инфекционной больнице №2 в Москве более 120 пациентов лечатся от COVID
Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 594 человека, у 123 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач Светлана Краснова. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T07:55
2020-07-11T07:55
распространение нового коронавируса
светлана краснова (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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2020
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана краснова (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество