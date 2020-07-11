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В инфекционной больнице №2 в Москве более 120 пациентов лечатся от COVID
Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 594 человека, у 123 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач Светлана Краснова. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T07:55
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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светлана краснова (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В инфекционной больнице №2 в Москве более 120 пациентов лечатся от COVID

07:55 11.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВрач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 594 человека, у 123 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач Светлана Краснова.
Накануне сообщалось, что в больнице лечатся 637 человек, у 131 был лабораторно подтвержден коронавирус.

"В больнице 594 человека (в том числе 18 в реанимации), из них: 192 человека с подозрением на COVID/123 случая подтверждено лабораторно, из них: 4/4 детей, 8/8 беременных, рожениц и родильниц, 3/3 человека в хирургическом отделении, 7/7 пациентов в реанимации (на ИВЛ 4)", - написала Краснова в соцсети Facebook.

Она добавила, что в больницу поступили 62 человека, из них 10 с коронавирусом, выписаны 105 человек, из них 18 после выздоровления от COVID.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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