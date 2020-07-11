В Нижнем Новгороде число пострадавших при взрыве увеличилось до пяти

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июл — РИА Новости. Пять человек пострадали при взрыве газа в доме в Нижнем Новгороде, двое госпитализированы, их состояние не вызывает опасений у врачей, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Сообщение о взрыве газовоздушной смеси с возгоранием в квартире на шестом этаже девятиэтажного панельного жилого дома на улице Краснодонцев, 17, поступило в субботу, в 4:25. Ранее МЧС сообщало, что в результате происшествия пострадали три человека, спасены 11.
Повреждены межквартирные перегородки, перекрытие между шестым и седьмым этажами, нарушено остекление двух квартир и лестничного марша подъезда. В 5:28 последствия пожара ликвидировали.
"По имеющейся информации, в результате взрыва бытового газа на данный момент пострадали пять человек, трое из них получили легкие травмы, врачи осмотрели их на месте, госпитализация не потребовалась. Еще двое человек — мужчина и женщина — доставлены в больницу. Их состояние не вызывает опасения у врачей. Информация о состоянии пострадавших постоянно уточняется", — говорится в сообщении.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей". На месте ЧП работают криминалисты, расследование продолжается.