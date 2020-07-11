В Нижнем Новгороде число пострадавших при взрыве увеличилось до пяти

"По имеющейся информации, в результате взрыва бытового газа на данный момент пострадали пять человек, трое из них получили легкие травмы, врачи осмотрели их на месте, госпитализация не потребовалась. Еще двое человек — мужчина и женщина — доставлены в больницу. Их состояние не вызывает опасения у врачей. Информация о состоянии пострадавших постоянно уточняется", — говорится в сообщении.