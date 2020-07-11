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В Нижнем Новгороде число пострадавших при взрыве увеличилось до пяти
Пять человек пострадали при взрыве газа в доме в Нижнем Новгороде, двое госпитализированы, их состояние не вызывает опасений у врачей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T09:19
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нижегородская область
нижний новгород
происшествия
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нижегородская область
нижний новгород
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РИА Новости
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Новости
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Последствия взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде. Кадры МЧС
Один человек пострадал при хлопке газа в многоквартирном жилом доме в Нижнем Новгороде, начался пожар, его потушили, сообщается на сайте ГУМЧС России по Нижегородской области. Эвакуированы 10 человек, пострадал один человек, детей нет. На место происшествия были направлены службы экстренного реагирования.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область, нижний новгород, происшествия

В Нижнем Новгороде число пострадавших при взрыве увеличилось до пяти

07:50 11.07.2020 (обновлено: 09:19 11.07.2020)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июл — РИА Новости. Пять человек пострадали при взрыве газа в доме в Нижнем Новгороде, двое госпитализированы, их состояние не вызывает опасений у врачей, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Сообщение о взрыве газовоздушной смеси с возгоранием в квартире на шестом этаже девятиэтажного панельного жилого дома на улице Краснодонцев, 17, поступило в субботу, в 4:25. Ранее МЧС сообщало, что в результате происшествия пострадали три человека, спасены 11.
Повреждены межквартирные перегородки, перекрытие между шестым и седьмым этажами, нарушено остекление двух квартир и лестничного марша подъезда. В 5:28 последствия пожара ликвидировали.
"По имеющейся информации, в результате взрыва бытового газа на данный момент пострадали пять человек, трое из них получили легкие травмы, врачи осмотрели их на месте, госпитализация не потребовалась. Еще двое человек — мужчина и женщина — доставлены в больницу. Их состояние не вызывает опасения у врачей. Информация о состоянии пострадавших постоянно уточняется", — говорится в сообщении.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей". На месте ЧП работают криминалисты, расследование продолжается.
На месте взрыва бытового газа в жилом многоквартирном доме в Нижнем Новгороде
07:30
В Нижнем Новгороде сообщили подробности взрыва в жилом доме
13569723
Обсудить 11
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Нижегородская областьНижний НовгородПроисшествия
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