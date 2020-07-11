В Киргизии выявили 552 новых случая COVID-19

БИШКЕК, 11 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в Число выявленных случаев COVID-19 в Киргизии выросло на 552 за сутки, 3 человека скончались, сообщили РИА Новости в субботу в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.

"На 11 июля 2020 года по республике зарегистрированы 552 новых случая СOVID-19, 314 из них - в Бишкеке", - заявил представитель штаба.

По словам собеседника агентства, за минувшие сутки от коронавируса скончались трое мужчин. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки по стране 102 пациента.

Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 79 - медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 1529 работников медицинской сферы.

Таким образом, на сегодняшний день общее количество выявленных зараженных в Киргизии возросло до 9910. Умерли 125 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 3236 пациентов.

По данным штаба, также за сутки 32 человека скончались от внебольничной пневмонии. Общее количество смертей от этого заболевания с начала пандемии достигло 382.