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В Киргизии выявили 552 новых случая COVID-19
Число выявленных случаев COVID-19 в Киргизии выросло на 552 за сутки, 3 человека скончались, сообщили РИА Новости в субботу в республиканском штабе по борьбе с... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T07:43
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, киргизия, в мире

В Киргизии выявили 552 новых случая COVID-19

07:43 11.07.2020
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкСотрудница медицинской помощи в Бишкеке
Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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БИШКЕК, 11 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в Киргизии выросло на 552 за сутки, 3 человека скончались, сообщили РИА Новости в субботу в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.
"На 11 июля 2020 года по республике зарегистрированы 552 новых случая СOVID-19, 314 из них - в Бишкеке", - заявил представитель штаба.
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По словам собеседника агентства, за минувшие сутки от коронавируса скончались трое мужчин. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки по стране 102 пациента.
Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 79 - медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 1529 работников медицинской сферы.
Таким образом, на сегодняшний день общее количество выявленных зараженных в Киргизии возросло до 9910. Умерли 125 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 3236 пациентов.
По данным штаба, также за сутки 32 человека скончались от внебольничной пневмонии. Общее количество смертей от этого заболевания с начала пандемии достигло 382.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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