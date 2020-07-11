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В Калифорнии освободят еще до восьми тысяч заключенных из-за COVID-19
Департамент исправительных учреждений и реабилитации американского штата Калифорния (CDCR) планирует освободить еще до 8 тысяч заключенных к концу августа в... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T07:40
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коронавирус covid-19
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коронавирус covid-19, калифорния, сша, в мире

В Калифорнии освободят еще до восьми тысяч заключенных из-за COVID-19

07:40 11.07.2020
468
CC0 / AlexVan / Тюрьма
Тюрьма
CC0 / AlexVan /
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Департамент исправительных учреждений и реабилитации американского штата Калифорния (CDCR) планирует освободить еще до 8 тысяч заключенных к концу августа в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса нового типа, говорится в пресс-релизе ведомства.
Как указано в заявлении CDCR, в результате уже принятых мер по борьбе против распространения COVID-19 с марта численность заключенных уже была сокращена на примерно 10 тысяч человек в штате.
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Теперь, по оценкам ведомства, еще до 8 тысяч заключенных могут быть освобождены к концу августа.
"Эти меры принимаются для обеспечения здоровья и безопасности заключенных и сотрудников. Мы стремимся реализовать эти меры по снижению нагрузки таким образом, чтобы они согласовывались с защитой и общественного здравоохранения, и общественной безопасности", - заявил представитель CDCR Ральф Диаз, слова которого приводятся в пресс-релизе.
Отмечается, что освобождены могут быть только те заключенные, чей срок тюремного заключения истекает через год или ранее, и у которых нет признаков, указывающих на высокий риск насильственных действий с их стороны. Кроме того, освобождение не коснется заключенных, которые сидят в тюрьме за преступления, связанные с домашним насилием, насильственными преступлениями или противозаконными действиями сексуального характера.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КалифорнияСШАВ мире
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