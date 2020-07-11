В Калифорнии освободят еще до восьми тысяч заключенных из-за COVID-19

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Департамент исправительных учреждений и реабилитации американского штата Департамент исправительных учреждений и реабилитации американского штата Калифорния (CDCR) планирует освободить еще до 8 тысяч заключенных к концу августа в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса нового типа, говорится в пресс-релизе ведомства.

Как указано в заявлении CDCR, в результате уже принятых мер по борьбе против распространения COVID-19 с марта численность заключенных уже была сокращена на примерно 10 тысяч человек в штате.

Теперь, по оценкам ведомства, еще до 8 тысяч заключенных могут быть освобождены к концу августа.

"Эти меры принимаются для обеспечения здоровья и безопасности заключенных и сотрудников. Мы стремимся реализовать эти меры по снижению нагрузки таким образом, чтобы они согласовывались с защитой и общественного здравоохранения, и общественной безопасности", - заявил представитель CDCR Ральф Диаз, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Отмечается, что освобождены могут быть только те заключенные, чей срок тюремного заключения истекает через год или ранее, и у которых нет признаков, указывающих на высокий риск насильственных действий с их стороны. Кроме того, освобождение не коснется заключенных, которые сидят в тюрьме за преступления, связанные с домашним насилием, насильственными преступлениями или противозаконными действиями сексуального характера.

В пятницу университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, сообщил о рекордных 63 тысячах случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки выявили в США

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 12 миллионов случаев заражения, свыше 551 тысячи человек скончались.