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На Сахалине арестовали фигурантов дела об убийстве школьницы
Южно-Сахалинский городской суд по ходатайству следствия в субботу заключил под стражу обвиняемых в похищении и убийстве восьмилетней девочки, информирует СУСК... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T10:13
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
южно-сахалинск
сахалинская область
холмский район
происшествия
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южно-сахалинск
сахалинская область
холмский район
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), южно-сахалинск, сахалинская область, холмский район, происшествия

На Сахалине арестовали фигурантов дела об убийстве школьницы

07:36 11.07.2020 (обновлено: 10:13 11.07.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного Комитета РФ. Архивное фото
Автомобиль Следственного Комитета РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 июл – РИА Новости. Южно-Сахалинский городской суд по ходатайству следствия в субботу заключил под стражу обвиняемых в похищении и убийстве восьмилетней девочки, информирует СУСК по Сахалинской области.
Девочка в понедельник вышла из дома в пригороде Южно-Сахалинска и не вернулась. В течение четырех дней ее искали сотрудники МВД, МЧС, СК, коммунальных служб и мэрии, а также до 400 волонтеров, было возбуждено дело об убийстве. В пятницу СК сообщил, что тело ребенка нашли с признаками насильственной смерти в лесу у села Ожидаево Холмского района, примерно в 30 километрах от областного центра.
"По ходатайству следствия, 11 июля 2020 года Южно-Сахалинским городским судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении следкома.
По информации СК, следствием установлены лица, причастные к совершению данного преступления. Ими оказались семейная пара без определённого места жительства — 31-летняя женщина и ранее судимый 45-летний мужчина. Женщина обвиняется в похищении человека, мужчине инкриминируется убийство, изнасилование и насильственные действия сексуального характера.
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Вчера, 12:58
Мать убитой на Сахалине девочки рассказала о ней
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Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Южно-СахалинскСахалинская областьХолмский районПроисшествия
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