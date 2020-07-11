На Сахалине арестовали фигурантов дела об убийстве школьницы

"По ходатайству следствия, 11 июля 2020 года Южно-Сахалинским городским судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении следкома.

По информации СК, следствием установлены лица, причастные к совершению данного преступления. Ими оказались семейная пара без определённого места жительства — 31-летняя женщина и ранее судимый 45-летний мужчина. Женщина обвиняется в похищении человека, мужчине инкриминируется убийство, изнасилование и насильственные действия сексуального характера.