На Сахалине арестовали фигурантов дела об убийстве школьницы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 июл – РИА Новости. Южно-Сахалинский городской суд по ходатайству следствия в субботу заключил под стражу обвиняемых в похищении и убийстве восьмилетней девочки, информирует СУСК по Сахалинской области.
Девочка в понедельник вышла из дома в пригороде Южно-Сахалинска и не вернулась. В течение четырех дней ее искали сотрудники МВД, МЧС, СК, коммунальных служб и мэрии, а также до 400 волонтеров, было возбуждено дело об убийстве. В пятницу СК сообщил, что тело ребенка нашли с признаками насильственной смерти в лесу у села Ожидаево Холмского района, примерно в 30 километрах от областного центра.
"По ходатайству следствия, 11 июля 2020 года Южно-Сахалинским городским судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении следкома.
По информации СК, следствием установлены лица, причастные к совершению данного преступления. Ими оказались семейная пара без определённого места жительства — 31-летняя женщина и ранее судимый 45-летний мужчина. Женщина обвиняется в похищении человека, мужчине инкриминируется убийство, изнасилование и насильственные действия сексуального характера.
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