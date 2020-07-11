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В Нижнем Новгороде сообщили подробности взрыва в жилом доме
Газовое оборудование в квартире дома в Нижнем Новгороде, в которой произошел взрыв газовоздушной смеси, в порядке, сообщил РИА Новости советник гендиректора ПАО РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T08:47
нижний новгород
происшествия
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нижний новгород, происшествия

В Нижнем Новгороде сообщили подробности взрыва в жилом доме

07:30 11.07.2020 (обновлено: 08:47 11.07.2020)
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© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской областиНа месте взрыва бытового газа в жилом многоквартирном доме в Нижнем Новгороде
На месте взрыва бытового газа в жилом многоквартирном доме в Нижнем Новгороде
© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июл - РИА Новости. Газовое оборудование в квартире дома в Нижнем Новгороде, в которой произошел взрыв газовоздушной смеси, в порядке, сообщил РИА Новости советник гендиректора ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" Илья Вознесенский.
Сообщение о взрыве газовоздушной смеси с возгоранием в квартире на 6-м этаже девятиэтажного четырехподъездного панельного жилого дома на улице Краснодонцев, 17 в Нижнем Новгороде поступило в субботу в 4.25. В результате происшествия пострадали 3 человека, спасены 11 человек. Повреждены межквартирные перегородки, перекрытие между 6-м и 7-м этажами, нарушено остекление двух квартир и лестничного марша подъезда. В 05.28 объявлена ликвидация последствий пожара.
"В квартире, где произошел инцидент, с газовыми приборами все в порядке. На месте работают следственные органы и наши специалисты. С газовым оборудованием все в порядке. В самой квартире, где все произошло, на момент происшествия никого не было, пострадавшие – это соседи", - сказал агентству Вознесенский.
На месте взрыва бытового газа в жилом многоквартирном доме в Нижнем Новгороде
07:08
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