https://ria.ru/20200711/1574199483.html
В Нижнем Новгороде сообщили подробности взрыва в жилом доме
Газовое оборудование в квартире дома в Нижнем Новгороде, в которой произошел взрыв газовоздушной смеси, в порядке, сообщил РИА Новости советник гендиректора ПАО РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T07:30
2020-07-11T08:47
нижний новгород
происшествия
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https://ria.ru/20200711/1574199349.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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нижний новгород, происшествия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июл - РИА Новости.
Газовое оборудование в квартире дома в Нижнем Новгороде
, в которой произошел взрыв газовоздушной смеси, в порядке, сообщил РИА Новости советник гендиректора ПАО "Газпром
газораспределение Нижний Новгород" Илья Вознесенский.
Сообщение о взрыве газовоздушной смеси с возгоранием в квартире на 6-м этаже девятиэтажного четырехподъездного панельного жилого дома на улице Краснодонцев, 17 в Нижнем Новгороде поступило в субботу в 4.25. В результате происшествия пострадали 3 человека, спасены 11 человек. Повреждены межквартирные перегородки, перекрытие между 6-м и 7-м этажами, нарушено остекление двух квартир и лестничного марша подъезда. В 05.28 объявлена ликвидация последствий пожара.
"В квартире, где произошел инцидент, с газовыми приборами все в порядке. На месте работают следственные органы и наши специалисты. С газовым оборудованием все в порядке. В самой квартире, где все произошло, на момент происшествия никого не было, пострадавшие – это соседи", - сказал агентству Вознесенский.