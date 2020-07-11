В Нижнем Новгороде сообщили подробности взрыва в жилом доме

Сообщение о взрыве газовоздушной смеси с возгоранием в квартире на 6-м этаже девятиэтажного четырехподъездного панельного жилого дома на улице Краснодонцев, 17 в Нижнем Новгороде поступило в субботу в 4.25. В результате происшествия пострадали 3 человека, спасены 11 человек. Повреждены межквартирные перегородки, перекрытие между 6-м и 7-м этажами, нарушено остекление двух квартир и лестничного марша подъезда. В 05.28 объявлена ликвидация последствий пожара.

"В квартире, где произошел инцидент, с газовыми приборами все в порядке. На месте работают следственные органы и наши специалисты. С газовым оборудованием все в порядке. В самой квартире, где все произошло, на момент происшествия никого не было, пострадавшие – это соседи", - сказал агентству Вознесенский.