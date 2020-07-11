Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200711/1574199444.html
В Кузбассе еще у 52 жителей выявили коронавирус
Заражение коронавирусом за последние сутки выявили еще у 52 жителей Кемеровской области, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T07:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей цивилев
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
полысаево
новокузнецк
кемеровская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572538619_0:518:2720:2048_1400x0_80_0_0_69f4a0f6135e95ea9ea1d5fab5ccaf81.jpg
полысаево
новокузнецк
кемеровская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572538619_0:518:2720:2048_1400x0_80_0_0_69f4a0f6135e95ea9ea1d5fab5ccaf81.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572538619_0:8:2720:2048_1400x0_80_0_0_b4d3789401ddf4eb745db41237bf9c5e.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572538619_877:680:2245:2048_1400x0_80_0_0_155f3087b3c01d106eeda5c49269c647.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей цивилев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), полысаево, новокузнецк, кемеровская область

В Кузбассе еще у 52 жителей выявили коронавирус

07:26 11.07.2020
21087
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
КЕМЕРОВО, 11 июл - РИА Новости. Заражение коронавирусом за последние сутки выявили еще у 52 жителей Кемеровской области, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
"Еще у 52 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". 56 пациентов были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 1098 человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1295 больных коронавирусом", – написал глава региона в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, 23 новых случая выявлены в Кемерово, 11 – в Новокузнецке, восемь – в Междуреченске, четыре – Анжеро-Судженске, два – в Полысаево, по одному – в Краснобродском, Гурьевском, Промышленновском и Прокопьевском районах.
"Никаких вспышек заболеваний по области нет", – уточнила собеседница агентства.
По данным на субботу, в Кузбассе выявлены 2406 случаев заражения коронавирусом. Тринадцать человек скончались, 1098 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 8126 человек, сняты с наблюдения 70 126 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
2334216
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей ЦивилевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ПолысаевоНовокузнецкКемеровская область
Рекомендуем
Российские рубли
В России предложили провести деноминацию рубля
Упаковка таблеток
Доктор Комаровский рассказал о страшных последствиях приема антибиотиков
Группа Дятлова
Генпрокуратура назвала причину гибели группы Дятлова в 1959 году
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский
Хаос в Америке помог Европе решить вопрос с "Северным потоком — 2"
Кадры антиправительственного митинга в Белграде
Вучич пообещал разобраться с устроившими беспорядки в Белграде хулиганами
Люди проходят мимо табло с курсом индекса фондовой биржи Гонконга
"Это как ядерное оружие": США придумали, как наказать Китай
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Эксперты оценили идею деноминации рубля
Актриса Елизавета Арзамасова на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
Звезда "Папиных дочек" ответила на критику ее отношений с Авербухом
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный Басманным судом Москвы до 9 сентября по обвинению в организации убийств бизнесменов в 2000-х годах
Кому выгоден арест Сергея Фургала
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
Рябков: Россия ответит на попытки США обеспечить военное преимущество
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировали в Москве
Тяжёлый атомный ракетный крейсер Адмирал Нахимов
"Он завоюет океан": какой корабль ВМФ России в одиночку сдержит флот НАТО
Мила Кузнецова — рекордсменка Украины в номинации Самая большая женская натуральная грудь
На Украине определили обладательницу самого большого бюста
ORC — Odd Radio Circles
Астрономы обнаружили в космосе загадочные круглые объекты
Собор Святой Софии в Стамбуле
Российский муфтий прокомментировал решение Турции по собору Святой Софии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:33Кириенко призвал продолжать культурные проекты форума "Таврида"
17:29На двух американских базах в Японии ввели режим изоляции
17:27Рудковская "унизила" Риту Дакоту из-за люксовых сумок
17:26Во Всемирном совете церквей раскритиковали изменение статуса Святой Софии
17:22Число зараженных коронавирусом в Молдавии превысило 19,2 тысячи
17:19SpaceX отменила запуск десятой партии спутников Starlink
17:18Штабы Бабарико и Цепкало продолжают оспаривание забракованных подписей
17:16Госдеп предупредил американцев о риске необоснованного задержания в Китае
17:16Глава РФПИ рассказал об эффективности "Авифавира"
17:12В Испании задержали группировку, пересдававшую арендованные квартиры
17:06В Саудовской Аравии выявили 2994 новых случая заражения коронавирусом
17:05Число жертв COVID-19 в Ираке превысило три тысячи
17:02Украинские шахтеры завершили акцию протеста из-за долгов по зарплате
17:00Число заболевших COVID-19 в Кувейте превысило 54 тысячи человек
16:59Почти 30 беженцев вернулись в Сирию из-за рубежа за сутки
16:54В Германии столкнулись два планера
16:51В Хабаровском крае продлили ограничения по коронавирусу
16:48СМИ: Тегеран вернет ряд ограничений из-за роста случаев COVID-19
16:48В Пензенской области сняли запрет на работу общепита и торговых центров
16:44В Афганистане военный погиб при взрыве бомбы
Лента новостейМолния