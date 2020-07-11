В Кузбассе еще у 52 жителей выявили коронавирус

"Еще у 52 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". 56 пациентов были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 1098 человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1295 больных коронавирусом", – написал глава региона в своем Telegram-канале.

По данным на субботу, в Кузбассе выявлены 2406 случаев заражения коронавирусом. Тринадцать человек скончались, 1098 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 8126 человек, сняты с наблюдения 70 126 человек.