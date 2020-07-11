https://ria.ru/20200711/1574199382.html
Аэропорт Владивостока готов возобновить международные рейсы
Руководство аэропорта Владивостока уведомило Росавиацию о готовности к приему и отправке международных рейсов, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T07:13
2020-07-11T07:13
татьяна голикова
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
владивосток
общество
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владивосток
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна голикова, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), владивосток, общество