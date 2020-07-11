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Аэропорт Владивостока готов возобновить международные рейсы
Руководство аэропорта Владивостока уведомило Росавиацию о готовности к приему и отправке международных рейсов, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T07:13
татьяна голикова
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
владивосток
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
татьяна голикова, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), владивосток, общество

Аэропорт Владивостока готов возобновить международные рейсы

07:13 11.07.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваВид из окна российского самолета во время полета
Вид из окна российского самолета во время полета
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
ВЛАДИВОСТОК, 11 июл - РИА Новости. Руководство аэропорта Владивостока уведомило Росавиацию о готовности к приему и отправке международных рейсов, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы авиаузла Ирина Присяжнюк.
"Аэропорт готов к возобновлению международных рейсов. (Уведомление) направляли в Росавиацию", - сказала собеседница агентства.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу заявила о начале с 15 июля процесса снятия ограничений на международные полеты.
Как сообщила Росавиация, рейсы в страны с наиболее благоприятными санитарно-эпидемиологическими условиями будут открыты на первом этапе возобновления полетов.
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Татьяна ГоликоваФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ВладивостокОбщество
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