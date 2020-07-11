https://ria.ru/20200711/1574199349.html
В Нижнем Новгороде эвакуировали 28 человек после взрыва газа в доме
Спасатели эвакуировали 28 жильцов дома в Нижнем Новгороде, где произошел взрыв газовоздушной смеси, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T07:08
2020-07-11T08:46
нижний новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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нижний новгород
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия