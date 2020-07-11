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В Нижнем Новгороде эвакуировали 28 человек после взрыва газа в доме
Спасатели эвакуировали 28 жильцов дома в Нижнем Новгороде, где произошел взрыв газовоздушной смеси, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T08:46
нижний новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В Нижнем Новгороде эвакуировали 28 человек после взрыва газа в доме

07:08 11.07.2020 (обновлено: 08:46 11.07.2020)
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© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской областиНа месте взрыва бытового газа в жилом многоквартирном доме в Нижнем Новгороде
На месте взрыва бытового газа в жилом многоквартирном доме в Нижнем Новгороде
© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июл - РИА Новости. Спасатели эвакуировали 28 жильцов дома в Нижнем Новгороде, где произошел взрыв газовоздушной смеси, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Ранее со ссылкой на пресс-службу МЧС России сообщалось о 124 эвакуированных.
Сообщение о взрыве газовоздушной смеси с возгоранием в квартире на 6 этаже девятиэтажного четырехподъездного панельного жилого дома на улице Краснодонцев, 17 в Нижнем Новгороде поступило в субботу в 4.25. В результате происшествия пострадали 3 человека, спасены 11 человек. Повреждены межквартирные перегородки, перекрытие между 6 и 7 этажами, нарушено остекление двух квартир и лестничного марша подъезда. В 05:28 объявлена ликвидация последствий пожара.
"В результате… 28 человек эвакуированы", - говорится в сообщении.
На месте взрыва бытового газа в жилом многоквартирном доме в Нижнем Новгороде
06:40
В Нижнем Новгороде решают вопрос о временном жилье пострадавшим от взрыва
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Нижний НовгородМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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