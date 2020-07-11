В Нижнем Новгороде эвакуировали 28 человек после взрыва газа в доме

Сообщение о взрыве газовоздушной смеси с возгоранием в квартире на 6 этаже девятиэтажного четырехподъездного панельного жилого дома на улице Краснодонцев, 17 в Нижнем Новгороде поступило в субботу в 4.25. В результате происшествия пострадали 3 человека, спасены 11 человек. Повреждены межквартирные перегородки, перекрытие между 6 и 7 этажами, нарушено остекление двух квартир и лестничного марша подъезда. В 05:28 объявлена ликвидация последствий пожара.