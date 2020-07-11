Трагедия в Сребренице не должна повториться, заявил глава МИД ФРГ

"Как никакое другое место, Сребреница стала ареной для зверств и преступлений против человечности в странах бывшей Югославии, совершенных в 1990-х годах. Восемь тысяч мальчиков и мужчин были убиты. В конце 20-го века в центре Европы, почти на глазах у мировой общественности. Мы едины во мнении: Сребреница никогда не должна повториться. Мы должны решительно противостоять националистическим тенденциям, где бы они ни встречались", - заявил министр, его цитирует рассылка МИД ФРГ.