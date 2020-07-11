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Трагедия в Сребренице не должна повториться, заявил глава МИД ФРГ
События в Сребренице не должны повториться, говорится в заявлении главы МИД ФРГ Хайко Мааса, приуроченном к 25-летию трагедии. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T07:02
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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сребреница, хайко маас, ратко младич, мид германии, германия, босния и герцеговина, в мире

Трагедия в Сребренице не должна повториться, заявил глава МИД ФРГ

07:02 11.07.2020
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© AP Photo / Amel EmricБывший Боснийский флаг на одном из надгробий в мемориальном центре Потокари около Сребреницы
Бывший Боснийский флаг на одном из надгробий в мемориальном центре Потокари около Сребреницы
© AP Photo / Amel Emric
Бывший Боснийский флаг на одном из надгробий в мемориальном центре Потокари около Сребреницы. Архивное фото
БЕРЛИН, 11 июл - РИА Новости. События в Сребренице не должны повториться, говорится в заявлении главы МИД ФРГ Хайко Мааса, приуроченном к 25-летию трагедии.
В июле 1995 года после того, как город Сребреница в Боснии и Герцеговине на границе с Сербией перешел под контроль сербских формирований во главе с генералом Ратко Младичем, там погибли или пропали без вести около 8 тысяч 100 человек из числа мусульман. Эти данные приводит Международная комиссия по пропавшим без вести лицам (ICMP) и ряд других организаций, но некоторыми экспертами они считаются завышенными.
"Как никакое другое место, Сребреница стала ареной для зверств и преступлений против человечности в странах бывшей Югославии, совершенных в 1990-х годах. Восемь тысяч мальчиков и мужчин были убиты. В конце 20-го века в центре Европы, почти на глазах у мировой общественности. Мы едины во мнении: Сребреница никогда не должна повториться. Мы должны решительно противостоять националистическим тенденциям, где бы они ни встречались", - заявил министр, его цитирует рассылка МИД ФРГ.
"Помимо памяти жертв, ключевое значение для примирения в обществе имеет признание уголовной ответственности преступников. Мы выступаем именно за это в Германии - также из-за нашей ответственности за нашу собственную историю", - добавил Маас.
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Массовые расстрелы в Сребренице (1995)
Именно поэтому, по словам министра, Берлин решительно поддерживал работу Международного трибунала по бывшей Югославии, выражает удовлетворение его нынешней работой. Маас указал, что помимо международной уголовной юрисдикции важна и позиция самих стран бывшей Югославии, которые "несут ответственность за привлечение виновных к суду".
"Сегодня мы всем сердцем и мыслями с жертвами геноцида в Сребренице и их родственниками. Воспоминание должно быть стимулом для последовательного продвижения путем примирения и переоценки", - заявил Маас.
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СребреницаХайко МаасРатко МладичМИД ГерманииГерманияБосния и ГерцеговинаВ мире
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