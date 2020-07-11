Трагедия в Сребренице не должна повториться, заявил глава МИД ФРГ

БЕРЛИН, 11 июл - РИА Новости. События в Сребренице не должны повториться, говорится в заявлении главы МИД ФРГ Хайко Мааса, приуроченном к 25-летию трагедии.
В июле 1995 года после того, как город Сребреница в Боснии и Герцеговине на границе с Сербией перешел под контроль сербских формирований во главе с генералом Ратко Младичем, там погибли или пропали без вести около 8 тысяч 100 человек из числа мусульман. Эти данные приводит Международная комиссия по пропавшим без вести лицам (ICMP) и ряд других организаций, но некоторыми экспертами они считаются завышенными.
"Как никакое другое место, Сребреница стала ареной для зверств и преступлений против человечности в странах бывшей Югославии, совершенных в 1990-х годах. Восемь тысяч мальчиков и мужчин были убиты. В конце 20-го века в центре Европы, почти на глазах у мировой общественности. Мы едины во мнении: Сребреница никогда не должна повториться. Мы должны решительно противостоять националистическим тенденциям, где бы они ни встречались", - заявил министр, его цитирует рассылка МИД ФРГ.
"Помимо памяти жертв, ключевое значение для примирения в обществе имеет признание уголовной ответственности преступников. Мы выступаем именно за это в Германии - также из-за нашей ответственности за нашу собственную историю", - добавил Маас.
Именно поэтому, по словам министра, Берлин решительно поддерживал работу Международного трибунала по бывшей Югославии, выражает удовлетворение его нынешней работой. Маас указал, что помимо международной уголовной юрисдикции важна и позиция самих стран бывшей Югославии, которые "несут ответственность за привлечение виновных к суду".
"Сегодня мы всем сердцем и мыслями с жертвами геноцида в Сребренице и их родственниками. Воспоминание должно быть стимулом для последовательного продвижения путем примирения и переоценки", - заявил Маас.
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