В Венесуэле еще на месяц продлили режим ЧС из-за коронавируса

МЕХИКО, 11 июл — РИА Новости. Правительство Венесуэлы в четвертый раз продлило на 30 дней режим ЧС, введенный в республике 13 марта для борьбы с распространением коронавирусной инфекции нового типа.
"По указу президента Николаса Мадуро продляется дополнительно на 30 дней конституционный режим ЧС, чтобы продолжить борьбу с пандемией в стране", — сообщила по телефону вице-президент Дэлси Родригес в эфире телеканала VTV.
Введение режима ЧС 13 марта позволило правительству Мадуро принять экстренные меры для борьбы с эпидемией нового коронавируса и установить в Венесуэле общенациональный карантин начиная с 17 марта. Действие режима ЧС, согласно новому указу, будет продолжаться до 10 августа.
По последней информации, в Венесуэле выявлены 8803 случая COVID-19 (+431 за сутки), от осложнений скончались 83 человека (+3).
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