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Распространение нового коронавируса
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В Венесуэле еще на месяц продлили режим ЧС из-за коронавируса
Правительство Венесуэлы в четвертый раз продлило на 30 дней режим ЧС, введенный в республике 13 марта для борьбы с распространением коронавирусной инфекции... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T07:24
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
николас мадуро
венесуэла
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, николас мадуро, венесуэла, в мире

В Венесуэле еще на месяц продлили режим ЧС из-за коронавируса

06:48 11.07.2020 (обновлено: 07:24 11.07.2020)
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© AP Photo / Matias DelacroixДезинфекция на автозаправочной станции в Каракасе
Дезинфекция на автозаправочной станции в Каракасе
© AP Photo / Matias Delacroix
МЕХИКО, 11 июл — РИА Новости. Правительство Венесуэлы в четвертый раз продлило на 30 дней режим ЧС, введенный в республике 13 марта для борьбы с распространением коронавирусной инфекции нового типа.

"По указу президента Николаса Мадуро продляется дополнительно на 30 дней конституционный режим ЧС, чтобы продолжить борьбу с пандемией в стране", — сообщила по телефону вице-президент Дэлси Родригес в эфире телеканала VTV.

Введение режима ЧС 13 марта позволило правительству Мадуро принять экстренные меры для борьбы с эпидемией нового коронавируса и установить в Венесуэле общенациональный карантин начиная с 17 марта. Действие режима ЧС, согласно новому указу, будет продолжаться до 10 августа.
По последней информации, в Венесуэле выявлены 8803 случая COVID-19 (+431 за сутки), от осложнений скончались 83 человека (+3).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Николас МадуроВенесуэлаВ мире
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