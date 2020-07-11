В Нижнем Новгороде решают вопрос о временном жилье пострадавшим от взрыва

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июл - РИА Новости. Власти Нижнего Новгорода решают вопрос о предоставлении временного жилья жильцам дома, в котором произошел взрыв газовоздушной смеси, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.
Сообщение о взрыве газовоздушной смеси с возгоранием в квартире на шестом этаже девятиэтажного панельного жилого дома на улице Краснодонцев, 17 в Нижнем Новгороде поступило в субботу в 4.25 мск. В результате происшествия пострадали три человека, спасены 11 человек. Повреждены межквартирные перегородки, перекрытие между 6-м и 7-м этажами, нарушено остекление двух квартир и лестничного марша подъезда. В 5.28 мск объявлена ликвидация последствий пожара.
"Администрация Нижнего Новгорода решает вопрос о предоставлении временного жилья тем, кому это необходимо. Определяется количество квартир маневренного фонда, которое может понадобиться жильцам дома", - заявили в пресс-службе горадминистрации.