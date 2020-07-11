Доктор Комаровский рассказал о страшных последствиях приема антибиотиков

"Но врачи упорно антибиотики назначают при вирусных инфекциях, люди упорно жрут антибиотики при вирусных инфекциях, думая, что таким образом они себя защитят. Люди думают, что защитят, а врачи знают одно: что если антибиотик не назначить при вирусной инфекции, а потом возникнет воспаление легких, то скажут: "Вот, ты ж, зараза, нам ничего не назначил — теперь из-за тебя у нас воспаление легких", — пояснил терапевт.