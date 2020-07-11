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Доктор Комаровский рассказал о страшных последствиях приема антибиотиков
Бездумное использование антибиотиков чревато "страшными последствиями", заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский в своем инстаграме. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T10:16
евгений комаровский
вирусы
бактерии
здоровье
медицина
общество
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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60
евгений комаровский, вирусы, бактерии, здоровье, медицина, общество

Доктор Комаровский рассказал о страшных последствиях приема антибиотиков

06:37 11.07.2020 (обновлено: 10:16 11.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкУпаковка таблеток
Упаковка таблеток
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Бездумное использование антибиотиков чревато "страшными последствиями", заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский в своем инстаграме.
Он отметил, что некоторые врачи назначают такие медикаменты для лечения и даже профилактики вирусных инфекций, однако в итоге это значительно увеличивает случаи бактериальных осложнений. Так, антибиотик может избавить человека от определенной группы бактерий, дав дорогу размножаться другим патогенным организмам "без конкуренции", считает Комаровский.
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"Но врачи упорно антибиотики назначают при вирусных инфекциях, люди упорно жрут антибиотики при вирусных инфекциях, думая, что таким образом они себя защитят. Люди думают, что защитят, а врачи знают одно: что если антибиотик не назначить при вирусной инфекции, а потом возникнет воспаление легких, то скажут: "Вот, ты ж, зараза, нам ничего не назначил — теперь из-за тебя у нас воспаление легких", — пояснил терапевт.
Он также добавил, что существует заблуждение о необходимости вкалывать себе антибиотик, чтобы тот усвоился организмом. Врач подчеркнул, что современные препараты "прекрасно всасываются" желудочно-кишечным трактом.
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Евгений КомаровскийвирусыбактерииЗдоровьеМедицинаОбщество
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