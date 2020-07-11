https://ria.ru/20200711/1574199118.html
Доктор Комаровский рассказал о страшных последствиях приема антибиотиков
Бездумное использование антибиотиков чревато "страшными последствиями", заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский в своем инстаграме. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T06:37
2020-07-11T10:16
евгений комаровский
вирусы
бактерии
здоровье
медицина
общество
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Егор Панкратов
Зачем раскручивают гражданина Украины в российском медиа пространстве? Своих докторов нет?
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True Story
Когда нам расскажут о страшых последствиях чтения новых заявлений Комаровского по 3 штуки в день?!
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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евгений комаровский, вирусы, бактерии, здоровье, медицина, общество
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости.
Бездумное использование антибиотиков чревато "страшными последствиями", заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский
в своем инстаграме
.
Он отметил, что некоторые врачи назначают такие медикаменты для лечения и даже профилактики вирусных
инфекций, однако в итоге это значительно увеличивает случаи бактериальных осложнений. Так, антибиотик может избавить человека от определенной группы бактерий
, дав дорогу размножаться другим патогенным организмам "без конкуренции", считает Комаровский.
"Но врачи упорно антибиотики назначают при вирусных инфекциях, люди упорно жрут антибиотики при вирусных инфекциях, думая, что таким образом они себя защитят. Люди думают, что защитят, а врачи знают одно: что если антибиотик не назначить при вирусной инфекции, а потом возникнет воспаление легких, то скажут: "Вот, ты ж, зараза, нам ничего не назначил — теперь из-за тебя у нас воспаление легких", — пояснил терапевт.
Он также добавил, что существует заблуждение о необходимости вкалывать себе антибиотик, чтобы тот усвоился организмом. Врач подчеркнул, что современные препараты "прекрасно всасываются" желудочно-кишечным трактом.