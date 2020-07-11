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В Германии выявили 378 новых случаев COVID-19
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось за сутки на 378, скончались еще восемь человек, сообщает институт Роберта Коха,... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T06:32
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
баден-вюртемберг
германия
бавария
берлин (город)
в мире
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353
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коронавирус covid-19, баден-вюртемберг, германия, бавария, берлин (город), в мире

В Германии выявили 378 новых случаев COVID-19

06:19 11.07.2020 (обновлено: 06:32 11.07.2020)
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© Robert MichaelМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
© Robert Michael
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось за сутки на 378, скончались еще восемь человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Днем ранее сообщалось о 395 новых случаях заражения и шести летальных исходах.
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В общей сложности в ФРГ выявлены 198 556 случаев заражения COVID-19, с начала эпидемии скончались 9060 пациентов с коронавирусом. Выздоровели около 184,4 тысячи человек.
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (49 184), Северном Рейне-Вестфалии (44 788) и Баден-Вюртемберге (36 041). В Берлине выявлены 8617 случаев инфицирования. Меньше всего заражений зафиксировано в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания — 804.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12 миллионов случаев заражения, свыше 551 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Баден-ВюртембергГерманияБаварияБерлин (город)В мире
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