В Германии выявили 378 новых случаев COVID-19

В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 70 тысяч человек

В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 70 тысяч человек

В общей сложности в ФРГ выявлены 198 556 случаев заражения COVID-19, с начала эпидемии скончались 9060 пациентов с коронавирусом. Выздоровели около 184,4 тысячи человек.