В Германии выявили 378 новых случаев COVID-19

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось за сутки на 378, скончались еще восемь человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Днем ранее сообщалось о 395 новых случаях заражения и шести летальных исходах.
В общей сложности в ФРГ выявлены 198 556 случаев заражения COVID-19, с начала эпидемии скончались 9060 пациентов с коронавирусом. Выздоровели около 184,4 тысячи человек.
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (49 184), Северном Рейне-Вестфалии (44 788) и Баден-Вюртемберге (36 041). В Берлине выявлены 8617 случаев инфицирования. Меньше всего заражений зафиксировано в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания — 804.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12 миллионов случаев заражения, свыше 551 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.