Около 120 заемщиков пожаловались в ЦБ на банки из-за кредитных каникул

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Около 120 заемщиков с конца мая по июнь включительно направили в Около 120 заемщиков с конца мая по июнь включительно направили в ЦБ РФ жалобы на банки из-за некорректной замены кредитных каникул на собственные программы реструктуризаций, при этом число обращений из-за проблем с оформлением отсрочки по кредитным платежам снижается, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.

С началом пандемии коронавируса многие заемщики оказались в сложном положении из-за сокращения доходов. Чтобы помочь гражданам, в начале апреля в России был принят закон о кредитных каникулах, позволяющий тем, чьи доходы снизились более чем на 30%, получить отсрочку платежей по кредитам.

Однако россияне при получении кредитных каникул в условиях пандемии жалуются, что банки без их ведома подключают собственные программы реструктуризации вместо государственной, увеличивают сумму и срок долга, а порой и отказывают в каникулах.

Сколько жалоб ЦБ получил и как много банков наказал

ЦБ отмечает незначительную долю обоснованных жалоб, а также постепенное снижение числа обращений по кредитным каникулам. Основная доля поступила в апреле 2020 года - 14 348 обращений, из них 1 634 жалобы по вопросам отказа в кредитных каникулах, сообщила пресс-служба регулятора.

"По вопросу некорректной замены кредитных каникул собственными программами реструктуризаций кредиторов в Банк России поступило порядка 120 обращений, начиная с конца мая по июнь включительно", - рассказали в ЦБ.

В мае количество жалоб граждан по кредитным каникулам снизилось на 61% - до 5 652, при этом число обращений по отказу в каникулах выросло на 17%, до 1 918. В июне тенденция снижения количества жалоб по кредитным каникулам продолжилась, заявили в регуляторе.

"Всего за нарушения при предоставлении кредитных каникул было принято 73 меры в отношении 25 банков", - указал ЦБ. Регулятор уверяет, что в 100% случаев права заемщиков на кредитные каникулы были восстановлены, а кредиторы скорректировали процесс предоставления поддержки.

Тонкие места

"Банк России регулярно проводит мониторинг деятельности кредиторов по реструктуризации задолженности заемщиков, особенно в нынешних условиях. Таким образом был выявлен ряд "тонких мест", нуждающихся в повышенном внимании регулятора", - сообщает ЦБ.

Так, регулятор рекомендовал кредиторам при предложении собственных программ реструктуризации предоставлять всю информацию об их условиях и фиксировать по ним волю заемщиков. При невозможности предоставления заемщику отсрочки по кредитным выплатам по апрельскому закону банкам рекомендуется рассматривать предоставление собственных программ реструктуризации и при этом руководствоваться подходами, аналогичными закону.

Кроме того, ЦБ недавно рекомендовал банкам переоформить кредитные каникулы по COVID на собственные программы реструктуризации для добросовестных заемщиков, не успевших в срок подтвердить снижение дохода. Согласно закону, если банк запросил у заемщика подтверждающие снижение дохода документы, а тот за отведенный законом период не смог это сделать, например, ошибся в расчетах, то клиент лишается права на кредитные каникулы. В результате у него просрочены платежи за несколько месяцев, начислена неустойка и, как следствие, испорчена кредитная история.